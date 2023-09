Cortes de cabelo modernos para mulheres de 50 e 60 anos: 5 estilos antienvelhecimento para um visual fresco e jovem

Para escolher um corte de cabelo que seja adequado ao seu tipo de rosto e que ao mesmo tempo rejuvenesça, a textura e o volume do cabelo influenciam.

Os especialistas garantem que à medida que envelhecemos, é preferível optar por estilos que nos deem movimento e sensação de densidade ao cabelo, pois nos permitirão mostrar uma imagem mais jovem.

Também procurar que enquadrem nossas feições e as enfatizem, cortando estrategicamente onde quisermos concentrar a atenção.

Esses 5 estilos são ideais para mulheres maduras, então não tenha medo de ficar moderna e rejuvenescida:

Corte Wolf Cut: uma mistura de moicano e corte shaggy

Esse estilo é mais curto na parte superior e nos lados, com um acabamento desarrumado e bastante movimento, o que nos dá uma imagem mais fresca e jovem.

A nuca é deixada um pouco mais longa e nos permite cobrir imperfeições do pescoço. Se acompanhada de uma franja frontal ou ligeiramente aberta, também nos ajuda a disfarçar as marcas da idade da testa, garantem os especialistas.

Curly ou corte wavy bob: suavizar as feições

Os cachos e as ondas nos ajudam a suavizar as feições e nos proporcionam movimento e densidade. Além disso, a sua curvatura consegue que a cor dos cabelos grisalhos (no caso de os ter) se integre muito bem com o resto do cabelo.

Corte Pixie: corpo e densidade

É um corte curto nos lados e na nuca, e mais longo na área superior, proporcionando um efeito de mais volume e densidade. Podemos enfatizá-lo ainda mais trabalhando com um franja longa e frondosa, que realçará as nossas feições.

Corte borboleta: o mais versátil

O corte borboleta é pensado para cabelos longos. O efeito visual de um franjão extra-longo é ideal para uma mudança de aparência sem perder comprimento: um corte com vários níveis, mais curto na frente do que atrás, que adiciona volume e movimento.

Franja: um clássico

Franjas são um grande complemento para mostrar um visual mais fresco. Recomendado aberto ou desfiado, que é muito natural e realça as feições. Sempre podemos contar com o clássico e eterno franja, se não quisermos uma mudança extremamente radical.