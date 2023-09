Cortes de cabelo até os ombros para mulheres em 2023: estilos rejuvenescedores e que favorecem sua beleza

“Corte até os ombros” é a frase mais ouvida nos salões de beleza. É o comprimento preferido das mulheres para se sentirem confortáveis e frescas.

Nem curtos, nem longos, na altura dos ombros, o cabelo oferece a versatilidade de nos permitir realizar diferentes penteados, coques e exibir uma variedade de looks.

Além disso, é um cabelo mais fácil de cuidar se você não quiser ir até o extremo do cabelo curto.

Cabelo médio com camadas e ondas abertas

Um cabelo médio fica lindo com um corte em camadas. Você pode acompanhá-lo com ondas abertas, o que dará ao seu visual um ar despreocupado e movimento ao cabelo. Se você adicionar algumas mechas, terá ainda mais vida e será preenchido com luminosidade. Desta vez, trata-se de um penteado sem franja e com a risca no meio.

Cabelo até os ombros e loiro com franja desfiada

É um corte até os ombros com um franjão repicado, que penteamos para os lados, integrando com o próprio comprimento.

Cabelo até os ombros, desfiado e com volume

É uma juba vigorosa e cheia de volume que foi conseguida com muitas camadas.

Cabelo liso até os ombros com franja lateral

É uma cabelo curto pelo ombro e penteado para o lado que parece moderno.

Cabelo até os ombros em camadas com ondas e franja aberta

Um desfiado, com ondas e franja aberta é um penteado que se adapta a todas as situações, permitindo que você use estilos diferentes, sejam eles informais ou sofisticados.

Cabelo até os ombros em camadas com ondas e franja lateral

Neste caso, aposte pela linha lateral para dar um toque de elegância.

Cabelo até os ombros com camadas onduladas e encaracoladas

Cabelo cacheado e em camadas fica fantástico.

Cabelo encaracolado até os ombros

Com uma franja no meio e exuberantes cachos, você ficará atraente e elegante.

Corte reto pelos ombros

Um cabelo até os ombros com corte reto, com ondas acima e cabelo liso abaixo.