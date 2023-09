Cortes de cabelo Wolf Cut longos para 2023: 5 estilos rejuvenescedores e modernos

Do todos os cortes de cabelo em camadas que estão sendo usados em 2023, o Wolf cut está se posicionando como o mais desejado da temporada. Ele se destaca pela sua versatilidade e frescor: é ousado, rejuvenesce e pode ser adaptado a diferentes estilos.

Esta corte de cabelo, como o seu próprio nome indica, tenta recriar a textura do cabelo de um lobo. Uma juba com camadas, volume e franja com um aspecto selvagem.

O Wolf Cut é um corte de cabelo muito versátil. Em cabelos longos ele pode ser usado de diferentes maneiras: desde cabelos lisos e com pontas muito desfiadas até cabelos ondulados e cacheados.

Wolf cut para cabelo longo em três níveis

A versão original do corte Wolf cut é caracterizada por ter uma estrutura muito marcada na qual se distinguem 3 níveis. É a forma mais ousada de levar este corte de cabelo e também a que mais volume proporciona na parte superior da cabeça.

Wolf Cut para cabelo longo com franja aberta

A versão do Wolf Cut com franja aberta é uma das nossas favoritas e conecta perfeitamente as camadas superiores com o resto do cabelo.

Wolf Cut para cabelo longo com camadas longas

Se você estiver procurando por um resultado menos ousado, recomendamos que opte pelo corte Wolf com camadas longas. Você conseguirá um visual com camadas mais suaves, mas com movimento.

Wolf Cut para cabelos longos e encaracolados

Adicionamos o corte Wolf à lista dos melhores cortes de cabelo ondulado (em camadas) para cabelos médios. É ideal para reduzir o volume nos cabelos ondulados.

Wolf Cut para cabelo comprido desfiado

Se você quiser optar por um corte Wolf no estilo dos anos 70, aposte na versão desfiada e use-a penteada com um acabado polido e as pontas para fora.

