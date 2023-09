Os signos que formam casais que brigam por atenção

Quando se trata de entregar e cobrar atenção dentro de um relacionamento, algumas combinações de signo tem mais chance de cair nessa dinâmica.

Confira quais são:

Touro e Leão

O taurino e o leonino podem ter necessidades pessoais bem diferentes e não se sentem preenchidos facilmente. Por isso, com o tempo um pode sentir que o foco do outro não está suficiente sobre ele. A sedução e intimidade ajuda a estabelecer um vínculo, mas nem sempre isso é o suficiente.

Touro e Virgem

Os dois signos podem formar uma conexão muito próxima e compatível. No entanto, o taurino pode cobrar bastante a atenção do virginiano, que tende a dar conta de tudo e de todos, podendo se perder em algumas prioridades, uma vez que afazeres e trabalho se tornam o maior foco em algumas fases. Se adaptar as fases e necessidades pode ser mais fácil quando existe mais diálogo e menos teimosia.

Touro e Libra

Os signos podem ter uma afinidade especial, mas também lidam com diferenças que geram certos conflitos, especialmente com a forma como interagem com o mundo. O libriano está aberto as conexões e o taurino pode se sentir deixado de lado por isso, pois quer encontrar a atenção especial que tanto buscou. Apenas a honestidade faz a relação transcender e colocar as necessidades em entendimento.

