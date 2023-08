Shakira previu em 2011 que essas sandálias seriam tendência e agora são as favoritas das famosas em 2023

Shakira não só se destaca no mundo da música com grande sucesso, mas também no mundo da moda. Tudo o que a colombiana usa acaba virando tendência.

A Shakira dos anos 2000 estava rodeada por roupas rebeldes e um tanto disruptivas. Mas ao regressar ao presente encontramos um novo estilo, onde o urbano se tornou elegante e as peças largas seus principais aliados.

A ruptura do seu guarda-roupa ocorreu exatamente em 2011, quando ela deixou as peças rebeldes para usar peças básicas e atemporais, aumentando o uso de skinny jeans e a camisa clássica se tornou sua aliada.

Mas esse estilo se elevou quando escolheu como complemento algumas sandálias de cortiça, uma tendência que está marcada neste verão, a cantora colombiana já havia aprovado em 2011.

Shakira previu em 2011 que estes sapatos seriam tendência La barranquillera se destaca en su estilismo (John Parra /Foto: Getty Images)

Naquele ano, Shakira compareceu a uma conferência de imprensa de sua fundação Pés Descalços em Miami. Para protagonizar o encontro, ela escolheu um conjunto tradicional composto por skinny jeans e uma camisa branca.

Ele completou o visual com as sandálias que estão na moda em 2023, um design de salto de cunha em cortiça e tiras para amarrar.

Podíamos confundi-las com umas alpergatas, no entanto, elas são totalmente opostas. A sola não é construída com juta ou palha, mas com cortiça, aquele material orgânico que conhecemos comumente para selar garrafas de vinho, destaca a revista Vogue.

As tendências são cíclicas e a moda das sandálias de cortiça chegou neste verão 2023 na mão de outras celebridades que te apresentamos a seguir:

Katie Holmes é uma atriz americana conhecida por seu papel de Joey Potter na série de televisão Dawson’s Creek. Ela também é conhecida por seus papéis em filmes como Batman Begins, Don’t Be Afraid of the Dark e The Giver.

A atriz não hesitou em usar sandálias de cortiça para acompanhar suas caminhadas pelas ruas de Nova York. Ela optou por esse calçado confortável, lembrando o que viu com a cantora de Barranquilla, pois o ligou a uma calça jeans. Para dar o seu toque pessoal, ela adicionou uma camiseta e estilizou com um cinto.

O que você precisa para ter um bom dia? Um sorriso, positividade, um pouco de café e muita motivação! #GoodMorning #CoffeeTime #Motivation

Amal Clooney é uma advogada, acadêmica e ativista britânica-libanesa. Ela é esposa do ator americano George Clooney.

Ele aprovou o visual que Shakira usou em 2011 ao imitá-lo com skinny jeans, uma blusa romântica e sandálias de cortiça, uma combinação que se adapta facilmente a qualquer estilo universal.

Michelle Obama foi primeira-Dama dos Estados Unidos de 2009 a 2017. Ela é casada com o 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi a primeira afro-americana a ocupar o cargo.

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos levou as sandálias de salto alto em cortiça a um nível tropical, ao combiná-las com um vestido branco.

Você é mais forte do que imagina. Não desista, lute!