Bill Gates afirma qual será o único trabalho que sobreviverá à Inteligência Artificial

O futuro do trabalho de acordo com Bill Gates está estreitamente ligado à Inteligência Artificial (IA). O cofundador da Microsoft e filantropo mundial considera que estamos entrando em uma era dominada pela IA, uma inovação comparável em importância à invenção dos computadores pessoais ou da Internet.

De acordo com Gates, citado em Ok Diario, pode-se prever que a IA terá um impacto significativo em todas as áreas da sociedade e que os trabalhos relacionados a essa tecnologia serão os que terão maior projeção e, portanto, aqueles que sobreviverão ao aumento desta tecnologia.

Do seu blog pessoal, o empresário enfatiza a importância de se formar em IA para aproveitar as oportunidades de emprego que esta tecnologia revolucionária oferece. Ele já investiu uma quantia considerável de dinheiro no campo da Inteligência Artificial e considera que as empresas continuaram contratando profissionais nesta área.

Três campos prevalecerão no mundo do trabalho

Em sua opinião, uma profissão ideal na atualidade, pensando no futuro, estaria centrada em Inteligência Artificial, Energia ou Biologia.

Apesar de Gates reconhecer que a Biologia pode ter mais riscos em termos de oportunidades de trabalho, ele destaca que é possível direcionar essa profissão para contribuir com a IA de maneira benéfica. Para o especialista, “qualquer trabalho relacionado à Inteligência Artificial tem o potencial de dar forma ao futuro”.

Bill Gates Cofundador de Microsoft, multimilionário e filantropo

O magnata também explica que a IA permitirá reduzir as horas de trabalho e focar-se em tarefas mais criativas e significativas. Os modelos de Inteligência Artificial gerativa poderão se encarregar de tarefas rotineiras e repetitivas, libertando os humanos para atividades mais complexas e estratégicas.

Bill Gates incentiva os jovens a aprenderem a programar e desenvolverem habilidades digitais, pois serão fundamentais para acessar os trabalhos relacionados à IA no futuro. Ele destaca a importância de plataformas online que oferecem cursos gratuitos ou de baixo custo para aprender a programar, como a Khan Academy, Coursera ou edX, que oferecem uma grande oportunidade para obter uma educação de qualidade e seguir uma carreira promissora neste campo.

Recentemente, Sam Altman, CEO da OpenAI, também deu sua opinião a respeito e disse que uma das profissões que se “salvarão” durante a era da IA será a dos professores.