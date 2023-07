Inteligência Artificial substituirá os sacerdotes? O ChatGPT oficializou sua primeira cerimônia de casamento

Em um evento inesperado, a Inteligência Artificial (IA) do ChatGPT entrou no campo religioso, realizando seu primeiro casamento em vez de um sacerdote. Esta situação singular ocorreu no Colorado, Estados Unidos, quando Reece Wiench e Deyton Truitt decidiram que o ChatGPT fosse o “sacerdote” para sua cerimônia de casamento express.

O casal estava enfrentando limitações de tempo, com apenas cinco dias para organizar o seu casamento. Diante da falta de disponibilidade para conseguir um padre, recorreram à opção pouco convencional de usar a Inteligência Artificial ChatGPT para oficializar a cerimônia, o que despertou a pergunta: A Inteligência Artificial substituirá os padres?

De acordo com o relatório da SDP Notícias, no Colorado não é necessária uma licença específica para realizar cerimônias religiosas, o que permitiu que qualquer pessoa, ou até mesmo uma máquina, como o ChatGPT, assumisse o papel de sacerdote.

Curiosamente, o ChatGPT não queria realizar o casamento

Inicialmente, o ChatGPT se recusou a oficializar o casamento, alegando que não poderia desempenhar o papel de sacerdote devido à sua falta de corpo físico. No entanto, depois de inserir as informações do casal no seu sistema, o programa finalmente aceitou o pedido e procedeu a oficializar o enlace.

Colorado wedding officiated by Chat GPT: "I can't do this, I don't have eyes" https://t.co/DOlKh8JdxV pic.twitter.com/nIvfEzbOKg — CBSColorado (@CBSNewsColorado) June 27, 2023

É curioso também que a escolha de usar o ChatGPT como padre não foi devido a uma tendência ou ideologia, mas simplesmente por motivos econômicos. O custo de organizar um casamento tradicional, que envolve contratar serviços de uma igreja e um padre, era um obstáculo insuperável para o casal que tinha pouco tempo disponível. Foi o pai da noiva quem sugeriu a opção de usar a Inteligência Artificial, pois era mais econômico e simples.

A ideia de ter uma Inteligência Artificial oficializando um casamento pode parecer estranha, mas é um lembrete de como a tecnologia está permeando todos os aspectos de nossas vidas. Embora, neste caso, tenha sido uma solução incomum devido às circunstâncias específicas, isso levanta questões interessantes sobre o papel que a Inteligência Artificial poderia desempenhar em eventos sociais e religiosos no futuro.