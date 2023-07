Elegante e sexy! Shakira mostra 5 maneiras de combinar saias curtas para mulheres com mais de 40 anos

Aos 46 anos, Shakira não tem medo de peças muito reveladoras, pelo contrário, ela as torna suas, mostrando que nenhuma idade é um impedimento para que as mulheres mostrem seu lado mais sexy, mesmo que isso soe como uma forma de rebeldia contra Carolina Herrera.

Enquanto a venezuelana dita que há peças que temos que evitar a todo custo, incluindo minissaias, Shakira consegue ‘rockear’ com elas e não só isso, pois o seu guarda-roupa inclui tudo aquilo que Carolina Herrera poderia detestar, entre elas estão os biquínis, vestidos curtos, plataformas, tênis e, claro, cabelo longo.

Shakira (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Depois da separação com o Gerard Piqué, qualquer lugar que ela pisa e qualquer trabalho colaborativo que ela lança se torna um sucesso, fazendo entradas triunfais e debutando no mundo da moda como convidada em alguns dos eventos mais importantes da indústria, como a passagem pelas passarelas de Viktor & Rolf e Fendi, onde ela mostrou que a roupa não a faz, mas ela faz a roupa.

Enquanto continua vivendo um dos seus melhores momentos, é inevitável pensar na transformação do seu estilo, passando de um look ‘desalinhado’ para algo mais rocker e gitano, mostrando o melhor da moda “dois mil”. Mas a cantora colombiana continua se reinventando, sua música, sua vida e, claro, seu estilo.

5 maneiras diferentes de combinar saia mini aos 40+

Entre as peças prediletas de Shakira estão os vestidos curtos, os looks esportivos e jeans cargo, mas, se alguém sabe como usar uma minissaia é a colombiana, que em diferentes ocasiões foi fotografada usando uma delas em importantes eventos e acompanhando Lewis Hamilton em algumas de suas corridas.

Com sua mudança para Miami, respirar novos ares permitiu que Shakira mostrasse que, como bem diz ‘Vale por 2 de 22′, desafiando os estereótipos de idade, vestindo algumas marcas de luxo, presumindo que suas amizades não estão somente no âmbito musical.

Com uma calça por baixo?

Shakira apostou pela moda dos milênios chamada ‘skant’ que se deriva das palavras ‘skirt’ (saia) e ‘pants’ (calças) para o desfile da Fendi, usando um conjunto de calças formais retas pretas com uma minissaia plissada em cima e uma blusa branca, combinando com plataformas.

Shakira Jacopo M. Raule / Getty Images for Fendi (Jacopo M. Raule/Getty Images for Fendi)

O look de corset e jeans

Para o jogo do Miami Heat, Shakira usou um look lindo e casual, combinando um corset branco com uma saia Versace de jeans, algo muito fresco e chique para um evento como esse. Ela completou o look com seus clássicos tênis de plataforma que a acompanham a todos os lugares.

Apostando em estampados coloridos

Shakira fez um retorno triunfante a Barcelona com um look de minissaia branca, um top de látex que deixava o seu decote à mostra e uma camisa da Versace que faz parte da coleção criada em colaboração com Dua Lipa, ‘La Vacanza’, que inclui borboletas, cores azuis, rosas, bolinhas e joaninhas, e por fim, uns tênis cor salmão, embora antes disso ela tenha sido vista usando sandálias de plataforma com salto.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

O toque gótico

Em outubro de 2018, Shakira recebeu o prêmio da Ivors Academy com um visual que misturava o sensual com o dark, combinando uma camisa de transparências que deixava ver sua lingerie preta de renda, uma minissaia preta e botas de combate.

Shakira Luke Walker / Getty Images (Luke Walker/Getty Images)

Modo ‘Girl Boss’

Em 2016, quando ainda vivia em Barcelona, Shakira fez parte de um comercial para Costa Cruceros, exibindo cabelos ainda mais loiros e um conjunto preto composto por um blazer, blusa listrada dourada e uma saia justa preta, a que somou algumas grandes plataformas.