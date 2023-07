Alongue as pernas e disfarce as curvas: os 10 tipos de calças que não podem faltar no seu guarda-roupa (Foto: Pinterest)

A calça é uma peça indispensável no armário, mas o mais importante é que você pode fazer milhares de combinações e estilizar o corpo em um piscar de olhos.

Seja para disfarçar coxas, potenciar suas curvas ou alongar suas pernas, há um tipo de calça que traz todos esses benefícios, não importa se você é magra ou gordinha.

É necessário levar em consideração que as calças que estilizam a figura são aquelas que têm a cintura alta, dando a sensação de que temos mais centímetros de perna, graças ao extra que é adicionado do quadril à cintura.

Os designs ajustados como leggings e calças skinny ou slim fit proporcionam um efeito moldador à figura que fica bem em todos os tamanhos.

Calças Skinny

As calças de cintura alta dão uma sensação de alongamento das pernas que favorece o efeito de boa aparência. O corte acima dos tornozelos é perfeito para ganhar visualmente esses centímetros e será ainda mais reforçado com um bom salto, ainda mais se for um sapato que deixe o pé à mostra, como uma sandália ou um stiletto.

Reto masculino

As calças de corte reto também funcionam para favorecer a silhueta, uma vez que redefinem o contorno das pernas com um estilo muito elegante. São ideais para looks de escritório, formais e para conjuntos mais especiais.

Leggings

Os de corte justo são os que mais vão trazer mais estilo a você. Os de aberturas nos lados são perfeitos para criar todo o tipo de looks. Podem ser combinados com um casaco oversize ou um top de gola alta para multiplicar o seu efeito modelador.

Com cinto

Se você escolher uma calça de cintura alta com um cinto, o efeito de alongamento sobre a figura é multiplicado ao marcar a cintura com este acessório. Especialmente se for da mesma cor e tecido que a calça, pois se fundirá com ela e adicionará centímetros extras visualmente ao comprimento das pernas. O corte de tornozelo também contribui para esse efeito.

Fluxo reto

As de corte reto estilizam bastante as pernas, especialmente combinadas com um salto, enquanto que a cintura alta favorecerá o efeito de barriga chapada e trará centímetros extras de perna. Além disso, é uma calça que pode ser usada para todos os tipos de looks.

Slim Flare

Embora as calças com bocas muito largas possam provocar um efeito visual de encurtamento da perna, se a abertura começar mais para baixo e com corte evasé, ainda incorpora a cintura alta, e o acabamento favorecedor está garantido. A silhueta ajustada tipo slim também contribui para proporcionar um efeito modelador que realçará a sua figura, especialmente se for usada com saltos.

Culote

As calças culote estilizam mais a figura quando são ligeiramente curtas, pois permitem mostrar a perna e, assim, ganhar centímetros de altura. A chave do seu efeito favorecedor reside também na cintura alta, que visualmente alonga o comprimento das pernas.

Calças Vaqueiras Wide legs

Assim como acontece com o corte reto, as calças de perna larga (estilo palazzo) com corte na canela são ideais para redefinir o contorno da perna e estilizar a silhueta. Funcionam especialmente bem com saltos e ficam elegantes, além de serem confortáveis. Elas têm que ser de cintura alta para favorecer o alongamento das pernas visualmente.

Cintura alta

Calças cargo de cintura alta são aquelas que mais estilizam a figura e que vale a pena ter no armário para criar looks de tendência em combinação com outras peças e acessórios de alta qualidade.

Mini Flare

São aquelas calças com a barra suavemente alargada e que ficam acima do tornozelo. Se tiverem cintura alta, proporcionarão esse efeito visual de alongamento. Ficam bem com todos os tipos de calçado: desde tênis, até botinas, passando por sandálias, salto alto, mocassins, bailarinas, sapatos de sola tratorada etc.