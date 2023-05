Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 19 de maio de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar maio de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de15 a 19 de maio de 2023:

Áries

Hora de ter mais determinação em seus objetivos e autocontrole em seus pensamentos, isso o ajudará a ter o sucesso desejado, basta ser mais constante e visualizar o que deseja para o seu futuro.

Seu objetivo esta semana é se desfazer de pessoas tóxicas de sua vida. Um novo amor irá procurá-lo nestes dias e falará formalmente com você. Você revisará as contas e pagará o que deve.

Mudanças muito boas virão para você, mas aprenda a calar e só confiar em quem te ama. Não idealize mais o amor, tente sempre vê-lo como ele é. Cuidado com os hormônios.

Touro

A paz chegará na sua vida, mas aprenda com os problemas para que eles não voltem a acontecer. Liberte-se das amarras do passado, pois um futuro promissor se aproxima; você deve tomar decisões para seguir em frente, mesmo que sejam difíceis.

Você receberá um presente que não esperava e isso lhe dará muita alegria esta semana. Nesta segunda-feira, acenda uma vela vermelha e coloque perfume e mel nela, depois faça três desejos.

Um novo amor muito compatível com você chegará. Você é o melhor para dar ânimo e tirar os outros do desanimo, mas tente não ficar com essas energias negativas, identifique o que é melhor para você. Não tenha medo de mudanças no amor.

Gêmeos

Os sonhos que você persegue se realizarão com devoção e perseverança. Hora de mudar seu pensamento e não tentar se sabotar; tente terminar o que você começa para que você tenha abundância.

Você faça muito sobre o passado ou seus planos mais importantes e isso às vezes atrai más vibrações; tome banhos de canela na quarta-feira para afastar isso.

Você vai mudar de casa. No trabalho, você terá reuniões para novos cargos. Largue esse amor que não era para você. Cuidado com os problemas de gastrite e cuide-se, lembre-se que nós somos o que comemos.

Você saberá de uma gravidez familiar que lhe dará muita alegria. Um novo estudo e a mente muito ocupada.

Câncer

Hora de tomar decisões com razão e analisar mais que o dobro do que vai fazer em um assunto pessoal.

É preciso se curar. As energias estarão um pouco confusas, então evite discussões. Você tem um compromisso firme que pode render casamento.

Lembre-se sempre da sua missão de vida. Tente esquecer aquele amor que não foi dado e conhecer novas pessoas.

Eles vão convidá-lo para uma viagem ou para um novo projeto de trabalho. Você terá muita compatibilidade com o amor e deve dar uma nova chance a si mesmo.

Leão

Sua estabilidade mental é muito importante, portanto, não encha seus pensamentos com energias negativas. Você será capaz de romper com situações complicadas no amor e ficar mais calmo.

Dias de muito trabalho e você deve ter atenção extra com tudo para não se prejudicar. Recomendo que na segunda-feira você faça uma boa limpeza em seu ambiente ou tome banhos de ervas para aumentar a sorte.

Lembre-se de que seu signo está carregado de inveja e desejos ruins. Você receberá um dinheiro extra e deve guardá-lo para o seu futuro.

Novos amores e romances muito apaixonados. Cuidado com problemas de infecção sexual. Não seja mais tão orgulhoso e tente se desculpar com quem você magoou.

Virgem

A força de seus pensamentos fará com que você tenha o sucesso desejado e aumente a sorte. Procure um emprego melhor, pois isso lhe será dado sem nenhum problema.

São tempos de lucro a autoconfiança é muito importante para que você consiga atingir seus objetivos. Cuide da dor no pescoço e da enxaqueca, eles serão seu ponto fraco.

Tenha cuidado com fofocas e comentários ruins, tente ficar fora de qualquer situação no trabalho. Você vai comprar o que gosta ou viajar.

Novas notícias boas sobre o amor e emoção. Um relacionamento dando um passo importante. Cuidado com roubos.

Libra

Não tenha medo de tomar decisões e seguir em frente em sua vida. A inveja sairá de perto. Chance de realizar coisas importantes.

Dias de muita pressão na vida pessoal e profissional, tente não discutir e mantenha a calma. Seu signo está sempre preocupado com o que acontece. Faça os pedidos e comece promessas para conseguir o que precisa.

Você recebe uma surpresa de um amor que será muito compatível com você. Tente dormir mais e deixe o celular para outras horas. Não confie facilmente e procure selecionar melhor seus amigos.

Escorpião

Peça que os caminhos da abundância sejam abertos e faça o que considerar necessário para aumentar a sorte.

A vida dará novas oportunidades, mas você não deve se sabotar com pensamentos negativos, lembre-se que quem não arrisca não vence, então são tempos de ter a vitória em suas mãos.

Transforme sua vida com mudanças positivas, como exercícios, uma alimentação melhor, dormir bem e não se sobrecarregar com problemas que não são seus.

Você terá muita sorte no amor. Você recebe dinheiro extra por uma venda. Você é muito bom em fazer negócios e algo sairá bem.

Sagitário

Oportunidade para derrotar todos os inimigos ocultos e presentes. Estes são tempos para ter a vitória em suas mãos diante de qualquer problema pessoal, profissional ou jurídico; terá um final feliz.

Você terá projetos para um negócio e esses dias serão de muita sorte. Planeje bem o que deseja para lutar pelo futuro de forma prudente.

Amantes do passado podem regressar, mas é melhor não dar importância a esse assunto e se afastar de pessoas negativas. Amigos irão visitá-lo ou fazem convites.

Capricórnio

Hora de agradecer e pedir as bençãos para a sua vida, pois a fé estará mais forte. São tempos de amadurecimento e de tomar as decisões que te fazem crescer.

Uma fase de luxo e abundância virá, mas você deve economizar para o seu futuro. Também é hora de ter um parceiro estável e deixar aqueles amores que só tiravam tempo e boas energias para trás.

É hora de agir de acordo com seus planos, então comece a agir com a mão na massa. Quem está solteiro conhece alguém muito especial

Aquário

Faça as mudanças de trabalho necessárias porque estes são tempos de abundância. Você resolverá quaisquer questões legais pendentes. Você fará uma viagem e descobrirá novas direções em seu caminho.

Pensamentos positivos darão resultados de sucesso. Você carregará energias do passado por causa de amor que pensa muito em você; isso faz todos os seus planos estagnarem e é melhor limpar sua vida disso.

Permita que as energias negativas saiam e você verá como a fortuna chegará até você.

Peixes

Peça o que quiser porque sem demora lhe será dado. Uma nova mudança de rumo lhe fará bem; você deve buscar novos objetivos profissionais e se cercar de pessoas que contribuam com você e não tirem suas forças.

Deixe os outros resolverem seus problemas e concentre-se nos seus. Não esqueça que o amor é para construir, não para destruir.

Você vai se arrepender de algo que fez, mas a única coisa que pode fazer agora é pedir perdão e seguir em frente na vida.

