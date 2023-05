Os 4 signos do zodíaco que podem resolver distanciamentos

Em breve, alguns signos do zodíaco podem tirar alguns pesos das costas e finalmente resolvem questões envolvendo um distanciamento importante que pode ter ocorrido.

Confira quais são:

Virgem

Distanciamentos e problemas são resolvidos quando você se torna mais produtivo e deixa de se preocupar com quem não importa, principalmente falsos amigos. É hora de usar sua ternura com quem merece e dar uma virada em sua vida. As afinidades afetivas são importantes e devem ser conquistadas com sinceridade, jamais compradas.

Libra

Momento de se focar em superar crises e deixar de fugir, pois apenas isso resolverá um distanciamento importante. Um perdão pode ser recebido e o ajudará a superar um problema. A verdade das situações serão enxergadas e aquilo que o rodeia se tornará melhor e mais honesto. Uma virada e libertação o ajudará a evoluir.

Veja também: Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 12 a 14 de maio 2023

Escorpião

Um distanciamento é resolvido quando algo cruza seu destino de novo. Prepare sua mente e coração para sanar essas dúvidas e realizar curas também. Lembre-se que é importante ativar a intuição. Fique alerta com incômodos e tente colocar no lugar aquilo que realmente pode ser positivo.

Sagitário

Um novo tipo de descoberta e afeto pode aproximar algo estava distante. É hora de tornar a caminhada mais leve e reconhecer que é repleto de qualidades. Os vínculos estabelecidos novamente tendem a ser sólidos e conflitos desnecessários já não fazer parte do presente. É hora de deixar seu olhar ser mais afetuoso novamente.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!