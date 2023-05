Horóscopo dos anjos: Conselho para cada signo em maio de 2023

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Caphael

Abra seu coração à generosidade e à humildade para sentir o poder do amor. Não permita que a adversidade o encha de ressentimento.

Touro - Arcanjo Metatron

Você sente que seus projetos e sonhos estão indo muito devagar. Você deve ter paciência porque tudo precisa de um tempo de prudência.

Gêmeos - Arcanjo Natanael

A vida lhe dá muitas bênçãos pelas quais você deve agradecer, porque graças a elas você pode seguir em frente e ajudar seus entes queridos. Respostas!

Câncer – Arcanjo Gabriel

Você se distanciou devido a situações que têm solução e estão em seu coração. Ouça-o para aceitar as diferenças e seguir em frente.

Leão - Arcanjo Haniel

Coisas maravilhosas surgem em sua vida, receba-as com amor, mas também com muita sabedoria para caminhar rumo a um futuro melhoro caminho será iluminado.

Virgem - Arcanjo Azrael

Você está sobrecarregado e exausto de lutar para que tudo fique bem, mas deve continuar porque você é a força e a coragem para seguir em frente.

Libra - Arcanjo Zuriel

Essa sensação de paz e tranquilidade que você deseja em sua vida virá quando você tomar a decisão que lhe permite sair desse caminho escuro onde você está.

Escorpião - Arcanjo Miguel

Por mais difícil que seja o caminho, você tem força para continuar. Não pare, não deixe o medo te paralisar.

Sagitário - Arcanjo Simiel

Siga sua intuição ajudará a tomar aquela decisão que o levará a alcançar o sucesso e a prosperidade necessários para ajudar sua família.

Capricórnio - arcanjo Rafael

Cure as feridas do coração, não deixe que o passado continue abrindo essa ferida. Siga em frente com fé!

Aquário - Arcanjo Raguel

Não importa as pedras que te colocam no caminho. Sua determinação e inteligência o ajudarão a sair desse momento ruim que você está passando.

Peixe - Arcanjo Jofiel

A felicidade vem até você, mas você deve saber que para mantê-la existem muitos caminhos tortuosos para continuar atravessando. Esse arcanjo o acompanha e te dará forças para superá-los.

