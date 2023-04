Os signos do zodíaco que podem ter problemas no amor em maio de 2023

Durante os primeiros dias de maio de 2023, alguns signos podem ter problemas relacionados a vida amorosa.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Áries

A comunicação pode enfrentar algumas instabilidades e o poder no relacionamento também é afetado. Lembre-se que é importante trabalhar em equipe e não manipular quem ama, pois isso nunca trará bons resultados. Seja maduro com as palavras e compreenda os assuntos do coração com cautela.

Touro

É preciso ter cuidado com passos em falso no amor que podem gerar problemas no relacionamento. Mentiras são descobertos e as emoções são intensas, aumentando a chance de discussões. Sejam mais honesto e corajoso para enfrentar a verdade e expressar os sentimentos.

Gêmeos

Cuidado com as ilusões e aquilo que o coloca em um lugar pouco verdadeiro no amor. Pessoas podem interpretar seus sinais ou sentimentos de forma equivocada. É hora de cuidar das próprias emoções e cultivar os pensamentos positivos para que as coisas fiquem mais leves. Atenção extra com os sonhos e expectativas que podem sair dos controles.

