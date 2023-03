Jovem que diz ser Madeleine McCann revela comportamento suspeito da mãe

Julia Wendell, que afirma ser Madeleine McCann ou outra criança raptada, se abriu sobre como começou a perceber que sua mãe tinha atitudes suspeitas que a levaram a acreditar que ela não era sua filha biológica.

De acordo com o Irish Mirror, a polonesa de 21 anos, contou que juntamente com uma investigadora particular foi a hospitais para verificar se haviam registros do seu nascimento e nada foi encontrada.

A jovem também contou que passou cerca de um ano pesquisando na Internet e amadurecendo a ideia de que poderia ter sido raptada.

“Eu senti na minha vida que algo está errado aqui porque minha mãe nunca me abraçou, não disse eu te amo, então foi um pouco suspeito para mim”, comentou.

Julia revelou como começou a questionar sua mãe sobre sua infância, mas continuou sendo ignorada. Ela fez perguntas sobre a gravidez, sua certidão de nascimento e porque não havia informações em seu registro médico infantil antes dos seis anos e sua mãe sempre mudou de assunto.

“Meu livro de saúde infantil, das páginas 0 a 6, estão em branco. Quando comecei a pensar que podia ser a Madeleine, liguei para a Embaixada da Polónia, liguei para a Embaixada da Inglaterra mas ninguém me ouviu”, desabafou.

Foi então que ela foi para as redes sociais para tentar se fazer ouvir e conseguir algum apoio. A família de Julia defende-se das acusações e alega que a jovem entrou numa rede de “mentiras e manipulações”, pois está sofrendo de problemas psicológicos.

