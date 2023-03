Buscando uma recomendação para se divertir no dia de hoje e testar as suas habilidades? Então, basta preparar os próximos minutos, ou melhor, segundos, para participar de um divertido desafio visual.

Como tarefa desta ocasião, você terá 10 segundos para achar um coração vermelho na imagem que deixaremos adiante. Será que tem bastante agilidade e sabe observar bem os detalhes? Confira a ilustração a seguir.

Desafio visual: há um coração muito bem escondido na imagem e você tem 10 segundos para achá-lo Reprodução - Genial Guru

E então, foi possível encontrar o coração na imagem?

Esperamos que tenha acertado de primeira, mas, se precisar de outra oportunidade, fique tranquilo, pois você terá mais 10 segundos e com uma dica para facilitar sua procura.

Atenção, atenção: nem tudo que parece é e como o próprio nome do desafio já diz, o coração está bem escondido. 👀👀👀 [Continua depois do destaque e da imagem do desafio].

E agora, conseguiu finalizar a sua procura?

Se você conseguiu acertar de primeira, segunda, ou quer se render e conferir a resposta, basta que a veja a seguir. Para encontrar o coração, era necessário olhar para a janela e em específico atrás de um dos vasos.

Desafio visual: há um coração muito bem escondido na imagem e você tem 10 segundos para achá-lo Reprodução - Genial Guru

