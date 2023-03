Os 3 signos do zodíaco que precisam de coragem

Mais uma semana de março de 2023 começa e alguns signos do zodíaco precisam tomar as rédeas das próprias vidas.

Confira os signos que mais precisam de coragem agora:

Libra

Hora de ser corajoso para sentir e ouvir as suas verdadeiras vontades. Apenas assim se é capaz de ir atrás dos sonhos e desejos que movimentam sua vida positivamente. Esse é o momento de ter iniciativa nos projetos e também na vida amorosa, colocando sempre sua inteligência em destaque para conquistar!

Escorpião

Coragem e organização de ideias são os caminhos que o levam a conquistas importantes agora. Chegou o momento de desenvolver novos hábitos e inovar em ações para gastar o tempo com aquilo que realmente vale a pena. É uma nova estação e história que o espera, mas as coisas só saem do lugar se você mesmo as movimentá-las.

Sagitário

Esse é um momento de conexõe intensas para o trabalho, romance ou amizade, o que levará a assumir responsabilidades para alcançar objetivos. Ao mesmo tempo que a criatividade e a paixão podem ser despertadas com muito entusiasmo, existe a necessidade de ousar e ter coragem para dar os novos passos. Não tema mais se expressar!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!