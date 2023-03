De Miley Cyrus a Anne Hathaway: esta foi a espetacular primeira fila da Versace

Confira os melhores looks do desfile da Versace (Foto: Instagram.)

A Semana de Moda de Paris pode até ter chegado ao ao fim, mas fora desse quadro, a casa italiana Versace apresentou sua entrega outono/inverno 2023 em Los Angeles, poucos dias antes da cerimônia do Oscar.

Claro, a coleção da marca arrancou suspiros de quem assistiu, mas não só ela. Não podemos não comentar sobre a incrível primeira fila repleta de estrelas que a marca apresentou.

Versace apresenta sua coleção com uma primeira fila cheia de estrelas

A casa italiana é uma das marcas preferidas das celebridades, e também é verdade que é uma das que mais vemos em todas as passarelas vermelhas, criando momentos que certamente sãoinesquecíveis.

A nova entrega da maison esteve repleta de peças únicas, em que se destacam alguns vestidos de cetim em cores vivas e looks estampados. Claro que os desenhos em preto não poderiam ficar de fora, já que é um dos tons que a casa mais usou ao longo de sua história; na última semana, vimos a cor preta presente em diferentes trench coats de couro, vestidos bufantes e em transparências. Continue rolando para ver os looks das celebridades da primeira fila.

Miley Cyrus

Diferentes celebridades compareceram ao encontro, mas a primeira a roubar olhares foi Miley Cyrus, pois já fazia muito tempo que não a víamos na primeira fila. Miley usava um vestido de um ombro só, feito de tecidos nas cores preta e lilás, com diversas correntes.

Cher

A primeira fila também reuniu uma das grandes cantoras da história: Cher. Ela optou por um macacão da marca com aplicações no busto, para complementar, acrescentou uma jaqueta bomber no mesmo tom azul, mas metalizado, dando um up imediato no visual.

Dua Lipa

A cantora não poderia faltar a esta edição, já que colaborou em várias ocasiões com a empresa, não apenas nos desfiles da Versace, como também fez parte de suas campanhas e teve grandes momentos com seus designs no tapete vermelho. No Grammy, por exemplo, Dua usou um vestido que veio à tona em 1992.

Para esta edição, a britânica optou por um vestido preto liso extra elegante, e com um toque de sensualidade e sofisticação, com um decote cut out, chamando a atenção para a parte dos peitos.

Anne Hathaway

Dessa vez conhecemos a atriz em sua versão mais rock. Isso porque, para assistir ao desfile, ela optou por um look em couro total. Arrasando em um vestido curto, que ela combinou com meias pretas, botas plataforma com tachas atrás, além de óculos e bolsa combinando. Como não amar?

As irmãs Hilton

Paris e Niky não perderam a nova coleção e também se encontraram, embora sim, em estilos completamente diferentes. Paris optou por um vestido curto extrabrilhante que combinou com escarpins e luvas (o mais quente do momento), enquanto Nicky optou por um look preto clássico que contrastava com seus escarpins e bolsa rosa.