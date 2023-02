Relacionamento: 5 sinais de que você está emocionalmente INDISPONÍVEL

A vontade de ter um relacionamento é completamente diferente de estar pronto, de fato, para tal passo. Às vezes, se deseja viver um romance, mas nem sempre existe um preparo psicológico para lidar com um novo amor.

Antes de se envolver com alguém, é necessário se certificar de que sua mente e coração estão prontos e dispostos e lidar com todas as complexidades eventuais que costumam acontecer nas relações. Para isso, é importante manter os pés no chão, analisar sua realidade e, então, partir para a ação (seja ela recuar ou seguir em frente).

Se existir dificuldade em se conectar com outra pessoa, considere este como um sinal de alerta sobre sua disponibilidade amorosa.

Status (senti)mental

“Indisponibilidade emocional refere-se a um padrão de dificuldade em se conectar com as próprias emoções ou com outras pessoas emocionalmente. Isso pode se manifestar de várias maneiras e pode afetar a capacidade de um indivíduo de formar e manter relacionamentos próximos e gratificantes, se desejar e optar por fazê-lo”, explica o especialista e pós-doutor, Elyakim Kislev, ao Psychology Today.

Quando for atualizar o status de seu relacionamento, verifique se, mesmo solteiro, existe a disponibilidade mental. Se envolver seriamente com alguém também requer muito depósito de energia e reciprocidade. Se oferecer algo na mesma medida não for algo passatempo e que te desgaste, é um sinal verde para dar a próxima cartada.

Abaixo você confere alguns sinais de alerta comuns aos quais você deve tomar muito cuidado. Caso se identifique, a melhor solução está na busca de profissionais terapeutas e psicólogos.

5 sinais de que você está emocionalmente INDISPONÍVEL