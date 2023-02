O raro fenômeno espacial captado pelo telescópio Hubble da NASA que surpreendeu especialistas

Fragmentos do remanescente colorido da supernova DEM L 190 parecem ondular na tela nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, as folhas delicadas e os filamentos intrincados são detritos da morte cataclísmica de uma estrela massiva que viveu na Grande Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia satélite da Via Láctea.

DEM L 190 – também conhecido como LMC N49 – é o remanescente de supernova mais brilhante na Grande Nuvem de Magalhães e fica a aproximadamente 160.000 anos-luz de distância da Terra na constelação de Dorado.

Esta impressionante imagem foi criada com dados de duas investigações astronômicas diferentes, usando um dos instrumentos aposentados do Hubble, o Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2).

Como detalhado pela NASA, a Wide Field Camera 3 , mais poderosa , substituiu a WFPC2 durante a missão de serviço 4 do Hubble em 2009.

Durante sua vida operacional, o WFPC2 contribuiu para a ciência de ponta do Hubble e produziu uma série de impressionantes imagens de alcance público.

A primeira das duas investigações do WFPC2 usou o DEM L 190 como um laboratório natural para estudar a interação de remanescentes de supernovas e o meio interestelar, a tênue mistura de gás e poeira que se encontra entre as estrelas.

No segundo projeto, os astrônomos recorreram ao Hubble para identificar a origem de um repetidor de raios gama macio, um objeto enigmático à espreita em DEM L 190 que emite repetidamente rajadas de raios gama de alta energia.

Esta não é a primeira imagem do Hubble do DEM L 190 divulgada ao público. A missão publicou anteriormente um retrato deste remanescente de supernova em 2003.

Ainda de acordo com as informações, esta nova imagem incorpora dados adicionais e técnicas de processamento de imagem aprimoradas, tornando esta espetacular exibição de fogos de artifício celestes ainda mais impressionante.

Texto com informações da NASA