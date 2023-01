Os signos que são desconfiados na conquista, mas nem sempre demonstram

Alguns signos do zodíaco amam a etapa da conquista, mas também podem ficar mais desconfiados do que o normal – mesmo que tentem esconder.

Confira quais são os signos e como agem:

Leão

O leonino tende sempre deixar suas conquistas claras, pois é independente e quer ser valorizado. No entanto, esse signo pode nutrir algumas desconfianças internamente e faz alguns testes para descobrir se realmente está intuindo algo. Por vezes esse signo se surpreende com as pessoas e tenda fazer diferente quando já aprendeu essa lição no amor.

Virgem

O virginiano pode dar muita corda e cordialidade para conhecer as pessoas de verdade. O mesmo acontece na conquista, em que ele está atento a todos os detalhes, mas nem sempre demonstra. Com o objetivo de fazer descobertas e identificar também os defeitos, ele irá analisar tudo sem se deixar levar só pelo desejo e coração.

Libra

O libriano pode se entregar bastante em conquistas divertidas, mas ele também mantém seu lado desconfiado ativo. Seu coração não é roubado de cara e ele não quer sentir que perdeu o equilíbrio da própria vida por alguém. Por isso, esse signo irá com calma e estará muito disposto a usar a rotina e tempo para fazer suas verdadeiras descobertas.

Escorpião

O escorpiano pode ter paixões fatais que acontecem repentinamente, mas ele sempre mantém uma desconfiança que o faz fazer o possível para descobrir sobre a vida da outra pessoa e seu passado. Tenha algum gatilho ou não, ele é observador e pode ver bandeiras vermelhas mesmo em sinais sutis. Com a intuição e a capacidade de destapar tudo o que está oculto como ninguém, ele quase nunca é pego de surpresa.

