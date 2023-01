Telescópio Hubble da NASA detecta buraco negro faminto no espaço; em busca de uma vítima

Os buracos negros são coletores, não caçadores. Eles ficam à espreita até que uma estrela infeliz passe por eles. Quando a estrela se aproxima o suficiente, a força gravitacional do buraco negro a rasga violentamente e devora seus gases enquanto libera intensa radiação.

Como detalhado pela NASA, astrônomos usando o Telescópio Espacial Hubble registraram os momentos finais de uma estrela em detalhes enquanto ela é engolida por um buraco negro.

Estes são denominados “eventos de perturbação das marés”. Mas as palavras desmentem a violência complexa e crua de um encontro com um buraco negro.

Há um equilíbrio entre a gravidade do buraco negro puxando o material estelar e a radiação soprando o material para fora. Em outras palavras, os buracos negros são comedores confusos.

Os astrônomos estão usando o Hubble para descobrir os detalhes do que acontece quando uma estrela rebelde mergulha no abismo gravitacional.

Como detalhado pela NASA, o Hubble não pode fotografar o caos do evento de maré AT2022dsb de perto, uma vez que a estrela mastigada está a quase 300 milhões de anos-luz de distância no centro da galáxia ESO 583-G004.

Mas os astrônomos usaram a poderosa sensibilidade ultravioleta do Hubble para estudar a luz da estrela fragmentada, que inclui hidrogênio, carbono e muito mais. A espectroscopia fornece pistas forenses para o homicídio do buraco negro.

Cerca de 100 eventos de perturbação das marés em torno de buracos negros foram detectados por astrônomos usando vários telescópios.

A NASA informou recentemente que vários de seus observatórios espaciais de alta energia detectaram outro evento de ruptura de maré de buraco negro em 1º de março de 2021, e isso aconteceu em outra galáxia.

Ao contrário das observações do Hubble, os dados foram coletados em luz de raios-X de uma coroa extremamente quente ao redor do buraco negro que se formou depois que a estrela já estava dilacerada.

Como detalhado pela NASA, para qualquer galáxia com um buraco negro supermassivo quiescente no centro, estima-se que a fragmentação estelar ocorra apenas algumas vezes a cada 100.000 anos.

Este evento de lanche estelar AT2022dsb foi capturado pela primeira vez em 1º de março de 2022 pelo ASAS-SN, uma rede de telescópios terrestres que examina o céu extragaláctico aproximadamente uma vez por semana em busca de violentos , eventos variáveis e transitórios que estão moldando nosso universo.

Essa colisão energética foi próxima o suficiente da Terra e brilhante o suficiente para que os astrônomos do Hubble fizessem espectroscopia ultravioleta por um período de tempo mais longo do que o normal.

Os dados espectroscópicos do Hubble são interpretados como provenientes de uma área de gás muito brilhante e quente em forma de rosquinha que já foi a estrela.

Ainda de acordo com as informações, essa área, conhecida como toro, é do tamanho do sistema solar e gira em torno de um buraco negro no meio.

Texto com informações da NASA