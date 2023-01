Os signos que não se reconhecerão em 2023

Mais um ano começa e alguns signos do zodíaco encaram 2023 de forma transformadora, que pode até não se reconhecerem.

Confira quais são esses signos e como isso pode acontecer:

Sagitário

A consciência agora é outra e algumas limitações começam a cair por terra ou já não podem ser mais suportadas. O desejo é de fazer mudanças e se inspirar com o novo, mas também pode existir uma conexão com o passado que contribuirá para uma transformação potente – isso pode envolver novas reflexões sobre experiências antigas ou até mesmo a conexão com os antepassados.

Capricórnio

Algumas inseguranças são superadas e isso o ajuda a se comunicar muito mais com o mundo ao redor. Expressar o que pensa e dar a cara para enfrentar novos desafios não o deixam mais paralisado e chegou o momento de colocar sonhos em prática. Muita coisa sairá do papel e os outros ouvirão falar de você; se prepare!

Aquário

Alguns limites já não são mais nutridos e desafios desnecessários começam a sair da sua vida. O equilíbrio de certas questões não foi o seu forte em 2022, mas agora uma parte delas deixa de ser confusa, colocando tudo mais em ordem. A maneira em que lida com a vida financeira pode ser uma dessas mudanças poderosas e rápidas.

Peixes

A transformação de 2023 o fará a levar muito mais a sério algumas coisas que você nem imaginava. Algumas certezas tendem a cair por terra e será uma fase não só de observar o que funciona ou não, como também colocará no centro sua capacidade de resolver e elaborar planos para colocar em prática.v