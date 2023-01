Moda: 5 acessórios atemporais que você não deve tirar do armário

Esses são os acessórios atemporais para ter no seu guarda-roupa Esses são os acessórios atemporais para ter no seu guarda-roupa (Reprodução: Pinterest)

Quando se trata de itens básicos do guarda-roupa, há algumas peças-chave que provavelmente vêm à mente, como calça jeans e sapatos de cor neutra, por exemplo. Mas, e os acessórios? Quais deles são essenciais e não saem nunca da moda?

Embora você deva ter diversas variações de acessórios em seu guarda-roupa, há alguns acessórios importantes que você nunca deve eliminar ao limpar o armário - e, alternativamente, pode considerar investir se não os tiver, já que são atemporais.

De um colar que pode ser usado em qualquer lugar a uma bolsa elegante, continue lendo para descobrir quais acessórios (sem contar os sapatos) que você nunca deve abandonar.

5 acessórios atemporais que você não deve tirar do armário

Colar de corrente dourada

Você simplesmente não pode negar o poder de um colar dourado. Uma corrente clássica não só tem poder de permanência, mas pode basicamente elevar qualquer coisa que você esteja vestindo, seja uma malha ou uma camiseta branca básica.

Bolsa de ombro preta

Quando se trata de bolsas, você simplesmente não erra com uma bolsa preta, especialmente uma que tenha uma alça superior, alça de ombro ou ambas. Esse estilo combina perfeitamente com qualquer conjunto e tem longevidade absoluta em relação a algumas das escolhas mais modernas por aí.

Óculos de sol quadrados ou redondos

Certamente é divertido ter uma variedade de óculos de sol em seu arsenal para mudar seu visual, mas se você vai manter apenas um ou dois, escolha um par clássico em formato arredondado ou quadrado. Embora existam muitas iterações novas que surgem a cada temporada, é esse estilo que realmente se mantém forte.

Cinto clássico

Um cinto preto padrão (nem muito fino e nem muito largo) não é apenas prático, mas também uma ótima peça de estilo para adicionar sobre um blazer ou um vestido mais solto. Invista em uma escolha atemporal e você a usará sempre.

Lenço de seda estampado

Se você tiver um lenço de seda estampado favorito, segure-o. Incorporar um lindo cachecol ao seu visual - seja usando-o no pescoço, amarrando-o no cabelo ou adicionando-o à sua bolsa - é o toque final perfeito para estilizar qualquer look.