Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 15 de janeiro de 2023:

Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 13 a 15 de janeiro de 2023

Áries

Esta sexta-feira, 13 de janeiro, será muito positiva devido à influência do Sol, embora você deva ter cuidado em tudo o que fizer e não falar sobre seus planos. Lembre-se que seu signo é dominado pelo sucesso e pela liderança, isso o torna vulnerável aos outros, por isso recomendo que você acenda uma vela vermelha e use muito perfume para cortar todas as coisas negativas.

O dinheiro extra virá nestes dias, um amor do signo de Capricórnio ou Touro irá procurar por você; se você realmente sentir algum sentimento, volte para o seu parceiro, o mais importante é ser felize todos nós merecemos uma segunda chance. Domingo será seu dia de sorte com os números 06, 55 e 70, procure usar roupas de cores vivas para a chegada da abundância em sua vida. Cuidado com as fraudes, tente controlar seus pagamentos com cartão de crédito e não seja vítima de vícios ou álcool.

Touro

O astro rei atrai energia pesada para você, neste fim de semana evite vender ou comprar coisas, ou seja, deixe esses dias calmos para que as energias negativas que possam te cercar cedam.

Tenha cuidado com problemas nervosos e de estresse , tente continuar se exercitando ao ar livre, isso o ajudará a ficar mais calmo. Seus números da sorte serão 09, 18 e 66. Touro que está em um relacionamento decidirá se curar no fim de semana e os solteiros passarão muitos diasamores novos e compatíveis.

Seu signo de Touro vive a vida intensamente, mas seu caráter é baseado na lógica e em seu grande senso de realidade . Não se envolva em problemas que não lhe correspondem, continue com seus assuntos pessoais.

Gêmeos

Problemas nervosos e problemas de saúde serão causados pela influência do Sol em Gêmeos nesta sexta-feira, então você deve ficar atento aos desconfortos em seu corpo para não passar mal.

Nós somos o que comemos, então tente comer uma dieta saudável. Recomenda-se aos geminianos que estão em um relacionamento paciência e confiança em suas vidas. Você terá sorte com os números 02, 17 e 88. Os geminianos têm coragem e firmeza para sempre alcançar os objetivos que se propõem na vida, embora sua maneira de falar sobre tudo o que tem em planos o faça cair em apuros. Maior discrição é necessária para as coisas ou projetos mais importantes, as pessoas costumam se envolver com sua energia negativa .

Câncer

O Sol será benéfico para o seu signo nesta sexta-feira, 13, lembre-se que esse número mágico domina você e marcará o início de uma nova etapa de prosperidade em sua vida, por isso recomendo que acenda uma vela vermelha e use um pouco de ouro para atrair mais sorte.

Se você está no momento de mudar de emprego ou de casa, faça isso, será excelente. Não procure mais o amor, deixe que ele te encontre porque serão dias de muita convivência com pessoas novas e compatíveis, então procure se vestir de vermelho e usar muito perfume para dizer sim ao amor.

Os cancerianos que estão em um relacionamento terão dias de grande convívio e planejarão uma curta viagem para curtir. Seu números: 07, 16 e 25.

Leão

O signo de Leão será afetado pelo Sol nesta sexta-feira em termos de problemas de caráter, ou seja, serão muito impulsivos, então a recomendação é que você acenda uma vela branca e use roupas claras para cortar esse corrente de energia energia negativa.

Tente também não mudar de emprego ou de casa, espere os efeitos passarem. Em questão de amor, serão dias de intensidade e paixão, você se apaixonará novamente por seu parceiro.

Para os leoninos solteiros, serão dias de amor apaixonado e passageiro. Você terá sorte com os números 13, 29 e 40. Cuidado com os acidentes, seja mais cauteloso nas ruas. No trabalho, um colega tem má fé ou inveja, cuide do seu desempenho e não caia nas provocações dos outros para evitar problemas indesejáveis. Dedique-se aos seus e não ligue para fofocas .

Virgem

A sexta-feira 13 afetará muito o seu signo pois as energias estarão muito misturadas, por isso você deve tomar cuidado com problemas de saúde. Você deve manter toda a boa atitude naquilo que faz e não cair em situações de angústia. Resolverá a seu favor um problema jurídico que lhe trará muita felicidade.

Não espere o que não virá, pule em busca do sucesso, ou seja, se você não gosta do seu emprego atual, tente achar um melhor ou abra um negóciopara que o ajude a obter mais rendimentos. Você terá sorte com os números 06, 19 e 37. O signo de Virgem é um dos mais compassivos e ternos do Zodíaco, seu amor pela vida os torna grandes líderes.

Libra

O efeito da sexta-feira 13 em seu signo o incomodará muito, você se lembrará de problemas do passado e surgirão rancores. Lembre-se que seu signo é ar, procure manter a calma e não fazer nenhuma cirurgia até o final deste final de semana. A recomendação é que você coloque uma fita vermelha no pulso esquerdo e acenda uma vela branca para cortar o negativo.

Em questão de amor, serão dias para fechar círculos com amores do passado. Libra luta muito para cortar energias de amores do passado, isso não os faz seguir em frente, por isso você deve ser forte e deixar para trás o que não é para você. Você terá sorte com os números 27, 44 e 50 e suas cores são amarelo e azul.

Escorpião

Esta sexta-feira será de muita sorte para você, pois renovará seu pensamento para ser mais positivo e avançar em sua vida profissional. A recomendação é que você acenda uma vela azul neste dia e coloque roupas novas ou sapatos novos, que o ajudarão a manter a abundância com você por mais tempo.

Cuide de problemas de infecção de garganta ou pulmão, procure ir ao seu médico. Sorte com os números 01, 33 e 50, e suas cores da sorte são laranja e preto. Os escorpianos solteiros vão ficar sem companheiro por um tempo, mas sim: vão sair muito para se divertir. Os casados terão a notícia de uma gravidez. Lembre-se que Escorpião é cheio de vitalidade , é dinâmico, propenso a ação e esportes , e seu melhor hobby é fazer uma viagem e conhecer pessoas de outros países.

Sagitário

Para este final de semana seus números da sorte serão 08, 13 e 89 e suas cores da abundância serão o branco e o dourado. Nesta sexta-feira você será afetado financeiramente por despesas imprevistas ou perda de dinheiro, a recomendação é que você não faça nenhum crédito nesses dias e tente gastar apenas o necessário até que esse dia passe.

Acenda uma vela roxa ou amarela e passe muito perfume antes de sair de casa para cortar essas energias negativas . Você decide mudar de casa ou ir morar em outra cidade. No amor, você continuará em busca do parceiro ideal e o sagitariano que tiver um parceiro será muito estável e sem problemas de ciúmes. Sua personalidade mostra que você é simples, emotivo e encara a vida sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer, você é um ser natural e muito artístico que sabe colorir sua vida com imaginação e aventuras.

Capricórnio

Como você é o bode do Zodíaco, está constantemente na defensiva, mas o conselho do momento é não desconfiar tanto das pessoas. Você recebe um presente que lhe dará grande alegria

Você tem uma mentalidade aberta e vanguardista e, devido ao seu caráter forte, não tem medo de enfrentar problemas. Seu grande senso de humor faz de você o melhor amigo.

Você fará uma viagem de prazer e um novo amor entrará em sua vida. Esta sexta-feira será de sorte com os números 21, 30 e 77, e com as cores vermelha e verde. Em assuntos amorosos e afetivos, você brigará com seu parceiro ou pessoas muito próximas. É por isso que a recomendação é que você tenha calma e paciência, acenda uma vela branca e use um pouco de prata para proteção .

Aquário

Esta sexta-feira será muito importante em sua vida porque você tomará decisões que o farão mudar para melhor, para ser melhor. Além disso, uma corrente de boa sorte chegará até você em questões de trabalho e amor. A recomendação é colocar uma fita vermelha no tornozelo esquerdo amarrada com três nós, deixar lá até cair sozinha e usar bastante perfume nesse dia.

Você vende seu carro para trocá-lo por um mais novo. Cuide do que você come, lembre-se que seu ponto fraco é o estômago. Um amor do passado está te procurando para te pedir um favor, lembre-se que Aquário é o prestativodo Zodíaco e não sabe dizer não, faça-o porque isso o fará se sentir bem. Os aquarianos que estão em um relacionamento vão ter problemas em termos de ciúmes ou infidelidade . Seus números da sorte são 08, 15 e 40, e suas cores são preto e roxo.

Peixes

Neste dia 13, Peixes terá boa sorte, pois este signo é regido por este número mágico e o efeito do Sol faz uma conjunção de boas notícias. Mas você deve levar em consideração que terá alguns problemas de saúde mental e nervoso. A recomendação é que você corte o cabelo e use muito perfume para cortar qualquer energia negativa que possa estar ao seu redor.

Peixes que estão em um relacionamento terão dias de compreensão e estabilidade emocional. Os solteiros vão encontrar pessoas compatíveis . Você terá sorte com os números 09, 38 e 61, e suas cores são verde e azul. O signo Peixes este ano será muito gentil e simples.

