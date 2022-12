Selecionamos 3 truques rápidos e fáceis para utilizar no seu aplicativo de mensagens WhatsApp constantemente.

Três truques simples do WhatsApp que vão mudar a maneira como você utiliza o app para sempre

Truque simples para conversar pelo app WhatsApp sem adicionar o número na agenda

Com o recurso conversa em um clique do WhatsApp, você pode iniciar uma conversa com uma pessoa sem precisar ter o número de telefone dela salvo na agenda de contatos do seu aparelho.

Desde que você saiba o número de telefone dessa pessoa e que ela tenha uma conta do WhatsApp ativa, você poderá criar um link que permite iniciar uma conversa entre vocês.

Ao clicar ou tocar nesse link, a conversa com essa pessoa será criada automaticamente. A conversa em um clique funciona em celulares e no WhatsApp Web. Veja:

Use a URL https://wa.me/<number> e insira seu número de telefone em formato internacional completo no lugar de <number>. Não é necessário adicionar zeros, parênteses nem travessões ao inserir o número de telefone em formato internacional.

Exemplos:

Certo: https://wa.me/55XXXXXXXXXXX

Errado: https://wa.me/+55-(XX)XXXXXXXXX

Truque para deixar seu app WhatsApp muito mais seguro e blindado contra invasores

Para aumentar ainda mais a privacidade de suas mensagens, você pode ativar o bloqueio por impressão digital ao abrir o WhatsApp no seu aparelho.

Para utilizar o bloqueio por impressão digital no WhatsApp, você precisa ativar essa função nas configurações do seu aparelho.

Abra o WhatsApp e toque em Mais opções> Configurações > Conta > Privacidade.

Deslize até o final da tela e toque em Bloqueio por impressão digital.

Ative Desbloquear com impressão digital.

Toque no sensor de impressão digital para confirmar sua impressão digital.

Selecione um intervalo de tempo para que a autenticação por impressão digital seja solicitada. Ative Mostrar conteúdo nas notificações caso você queira visualizar uma prévia das mensagens de texto nas suas notificações.

Este é o truque para ter ainda mais privacidade no app de mensagens que poucos conhecem

Você pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no app WhatsApp de forma prática.

É possível definir se as mensagens da conversa desaparecerão após 24 horas, 7 dias ou 90 dias, como detalhado pelo blog do app.

Esse recurso pode ser ativado para várias conversas e, quando ativado, as novas mensagens enviadas nessas conversas desaparecerão após o período selecionado.

A configuração afeta somente as novas mensagens de uma conversa. As mensagens enviadas ou recebidas antes não serão afetadas.