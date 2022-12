O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz qual seu maior medo no amor

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilusão de ótica pode revelar quais são seus medos dentro de um relacionamento amoroso.

Segundo o portal The Sun US, existem quatro possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de percepção. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica? (Foto: Oleg Shupliak)

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o rosto

Neste caso, é bem provável que você tenha medo de ser visto apenas como alguém que tem uma grande bagagem emocional.

As pessoas gostam de estar perto de você, por conta do seu entusiasmo e do seu foco. Você segue a ordem de “um dia de cada vez”, sem dar margem para se angustiar com problemas do passado.

Mas, por conta disso, também trata os relacionamentos com efemeridade, deixando de lado ao menor sinal de problema. Isso reduz as chances da outra pessoa acreditar que você está realmente investida no relacionamento.

Se você viu primeiro o pintor

Caso você tenha enxergado primeiramente o menino pintando, talvez você tenha receio de ser o único adulto (em outras palavras, responsável) dentro do relacionamento.

Você gosta da companhia de outras pessoas, seja nos dias alegres ou melancólicos. Embora não goste de ser o centro das atenções, precisa de pelo menos um rosto familiar por perto.

Seu senso de responsabilidade com suas tarefas cotidianas te impede de aprovar atitudes impensadas. Você acredita que caso a pessoa por quem você se apaixonou não sinta necessidade de sua ajuda, você não terá mais nada a oferecer.

Se você viu primeiro a pintura

Ao centro da imagem, existe um quadro sendo pintado. Quem viu isso primeiro, tende a temer a reação do outro ao descobrir que você precisa de um tempo sozinho.

Esses momentos de isolamento são essenciais para você se sentir descansado e recarregado. Você ama estar com as pessoas e ter conexões próximas, mas às vezes você quer realmente ficar só.

O ideal é ser honesto com seu parceiro sobre isso desde o início, sem precisar sentir vergonha de ter seu próprio espaço e tempo.

Se você viu primeiro as cabanas

Neste caso, seu medo é simples: o conflito direto.

Você é uma alma sensível e compartilha seus sentimentos, mas não gosta de ser criticado - mesmo quando é uma crítica construtiva. Quando isso acontece, sua primeira reação é contra-atacar.

Não é errado em sentir raiva por se sentir encurralado, mas apenas lembre de ser justo e checar se você não interpretou mal as intenções das outras pessoas.

