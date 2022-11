Estudo diz que aranhas podem comer toda a população da Terra em um ano

Se só de pensar em aranha você já começa a tremer de medo, talvez você tenha motivos sólidos para isso. De acordo com o site Megacurioso, se aranhas ‘quisessem’, elas seriam capazes de comer todos os seres humanos da Terra em apenas um ano.

O estudo mostrado pelo The Washington Post em 2017 e publicado no The Science of Nature foi feito pelos biólogos Martin Nyffeler e Klaus Birkhofer. Baseado nos hábitos alimentares e padrões de consumo das presas dos aracnídeos, os pesquisadores concluíram que, se aranhas tivessem força o suficiente, elas poderiam facilmente superar os seres humanos.

Juntando todas as espécies de aranhas do planeta é calculado que elas consomem de 400 a 800 milhões de toneladas de presas por ano. Comparando com os humanos, os 7 bilhões de humanos que existiam na época que o estudo foi feito (hoje já são 8 bilhões) comem 400 milhões de toneladas de carne e peixe anualmente.

Contudo, o estudo demonstra que a biomassa total dos humanos adultos é de 287 milhões de toneladas. Ou seja, caso as aranhas resolvessem atacar as pessoas, todo o material biológico dos seres humanos não seriam o suficiente para alimentar todas elas em um ano.

Estudos também mostram que as aranhas chegam a consumir aproximadamente 10% de todo o seu peso corporal em alimentos por dia. Portanto, é como se uma pessoa de 90 kg estivesse habituada a comer 10 kg de carne todos os dias da sua vida – número que seria encarado por todos como algo absurdo.

Claro que uma ‘revolta das aranhas’ é algo impossível, mas a alimentação delas é benéfica para a humanidade, já que se alimentam de insetos que muitas vezes podem ser indesejáveis no nosso dia-a-dia, como mosquitos e moscas.