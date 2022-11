Os signos que podem bloquear o amor por medo

Quando se trata de amor, alguns signos podem bloquear seus sentimentos por temores que nascem por determinadas razões.

Confira quais são e como isso acontece:

Leão

Pode não parecer, mas o leonino também tem medo de entrar em conexões que podem tocar seu coração, mas não fazer bem para os seus sentimentos. Se isso acontece, ele adia ao máximo se entregar e deixar que o “encaixe” realmente aconteça, pois está constantemente mudando suas expectativas e fechando seu coração ao perceber que os sentimentos se intensificam. Deixar que as emoções fluam é a única solução, assim como ganhar sua confiança de verdade.

Virgem

O virginiano sempre terá um senso crítico aflorado, mas também pode usar esse traço se o assunto é amor e acaba complicando as coisas. Ele pode colocar o pé no acelerador em seus pensamentos e tentar decifrar de cara qual é o futuro daquela relação ou pessoa, o que não é nada justo. Por não querer ser surpreendido negativamente, também pode bloquear emoções e sentimentos que se desenvolveriam de forma positiva. Ao relaxar e não entrar em obsessões pode se deixar levar de maneira muito mais divertida e especial.

Veja também: A técnica de manipulação de cada signo do zodíaco

Libra

O libriano tende a deixar o amor passar por sua vida sem se entregar quando ele teme perder sua liberdade ou melhores oportunidades. Ao ficar sempre de olho em novas opções, ele impede que as pessoas entrem em sua vida de forma mais profunda e não permitem que a relação se torne realidade. Isso muda quando ele cansa de se deixar levar por mudanças constantes e começa a tomar algumas decisões sobre o rumo do seu coração.

Sagitário

O sagitariano não quer viver os mesmos erros ou dores do passado e pode passar temer os relacionamentos por medo disso. Se fica com esses pensamentos e sentimentos, não se centra no presente com entrega e acaba vivendo cada coisa de forma passageira, sem permitir que a conexão se aprofunde. Seu medo de não ser mais livre também o bloqueia no quesito sentimentos. Isso só passa quando ele se sente preparado e confiante para embarcar em vivências mais profundas ao lado de alguém.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!