Receita de receita de coxinha na airfryer para fazer em casa facilmente; massa simples e gostosa

Crédito (Reprodução YouTube - Que tal Cozinhar com Everson)

Confira uma maravilhosa receita de receita de coxinha na airfryer para fazer em casa facilmente. Uma preparação sensacional, super prática e deliciosa.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado ‘Que tal Cozinhar com Everson’, com o tutorial completo.

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de ingredientes:

1,5 kilo de mandioca cozida

3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

Farinha de trigo até dar o ponto (mais ou menos 1 xícara)

Sal e pimenta a gosto

Recheio

500g de frango desfiado

1 lata de milho verde

250g de molho de tomate

Sal, páprica (ou colorau) e pimenta a gosto

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Deliciosa de sobremesa prestígio gelado na travessa para fazer em casa facilmente

Confira também uma maravilhosa receita de sobremesa prestígio gelado na travessa para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube também pelo canal Receitas da Cris. Lista completa de ingredientes:

1 caixinha de leite condensado

4 colheres de amido de milho/maisena

1/2 (meio) litro de leite

1 vidrinho de leite de coco

1 pacotinho de coco ralado

Cobertura

300 gr de chocolate

1 caixinha de creme de leite

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo) neste vídeo: