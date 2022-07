Os signos do zodíaco que dominam naturalmente no amor

LOVE AND OTHER DRUGS, from left: Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, 2010. ph: David James/TM and ©Copyright Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Courtesy Everett Collection

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem ter um instinto e vontade maior de exercer algum tipo de domínio. Isso os coloca muitas vezes na posição de quem tem as rédeas e toma as decisões, mas não é uma tarefa nada fácil de sustentar.

Confira quais signos são e como isso acontece:

Áries

Com uma reflexão que funciona aliada ao desejo e muito impulso, o ariano toma rédeas com facilidade e irá ser um pouco individualista na hora de dominar. Suas verdades nem sempre são flexíveis e ele ter força para manter a postura, mesmo quando a insegurança bate. Este signo nunca será só receptivo no amor, mas terá seus momentos de negociar também se for mais maduro.

Virgem

O virginiano está conectado com a necessidade de organizar e estar envolvido como realizador em um sistema maior, inclusive em seus romances. Ele quer que tudo funcione melhor e isso significa que usará a dominação para saber o que vai, o que fica e como cada coisa deve ser classificada. O perfeccionismo será intenso e pode se perder nos sentimentos, que são variáveis em sua essência.

Escorpião

O poder é importante para o escorpiano em muitos sentidos, inclusive no amor. Por isso, ele busca dominar e ter motivações claras. Ao exercer o controle, pode parecer enérgico e manipulador, mas também passional e emocional. Sua inteligência para saber medir esta característica tende a ser desenvolvida com bastante estratégia, pois ele compreende o peso e como isso também incomoda.

Capricórnio

Para materializar e realizar o que deseja, é preciso controlar. O capricorniano pensa dessa maneira e acaba dominando com esforços, conhecimentos e propostas, mesmo quando se trata de amor. Ele é tenaz e não dará um passo atrás para acompanhar ninguém; quer evoluir e ir em busca do que é essencial. Por mais prudente e justo que tente ser, sempre enxerga que a estabilidade depende mais dele do que qualquer outra coisa.

