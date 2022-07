Os signos do zodíaco mais abalados pelo ghosting

Algumas pessoas simplesmente desaparecem do mapa depois de um tempo se conhecendo, conquistando e trocando afeto de alguma forma. Quando isso acontece sem explicações e a pessoa simplesmente bloqueia o outro da sua vida, é chamado de ghosting.

Encerrar um relacionamento da noite para o dia e cortar todo tipo de comunicação, é algo que pode acontecer com todas as pessoas, mas algumas ficam ainda mais abaladas quando passam por esta experiência injusta e nada empática.

Confira os signos que sofrem bastante quando isso acontece:

Touro

O taurino pode simplesmente se achar maior que qualquer rejeição, mas quando passa a pisar firme no terreno do sentimento e relacionamento, tende a ficar muito abalado com quem some sem dar explicações. Este signo é dedicado e tenta construir suas conexões de forma sólida, para que elas cumpram certos estágios e se fortaleçam; por isso, é bem possível que ele lide com a frustração de planos que caem por terra e o sinta seus sentimentos menosprezados, o que rondará sua mente por um bom tempo.

Virgem

O virginiano é detalhista na conquista e tenta sempre se prevenir de pessoas que podem trazer problemas. No entanto, quando está realmente interessado, dedica seu tempo ao afeto e a construção de uma relação apaixonada. Quando alguém simplesmente se afasta sem dar satisfações, ele se sente enganado e lidará com uma mágoa que o tira do sério. Se o machucou de verdade, é bem provável que ele vá atrás de respostas e coloque a boca no trombone sobre a situação.

Peixes

O pisciano embarca em relacionamentos com muito afeto e sentimento, podendo sonhar e idealizar a construção de uma parceria com certa rapidez. Quando alguém prefere se afastar de uma vez e não enfrentar um término mais esclarecido, ele pode até compreender, mas ficará com ressentimento e inseguranças dando voltas em seu coração. O maior erro que tende a cometer é se culpar e não buscar respostas no outro sobre a situação; esses sentimentos podem até afetar as relações futuras.

