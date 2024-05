Vídeo: urso de pelúcia causa briga entre casais no meio de um shopping em Recife

Um ursinho de pelúcia foi o motivo de uma grande confusão em um shopping de Recife. Conforme informações da Band, imagens registradas mostraram o momento em que dois casais trocaram agressões em frente a uma máquina de garra, na qual as pelúcias podem ser obtidas como premiação.

Segundo a publicação, as imagens foram registradas na última sexta-feira, dia 17 de maio. No entanto, ao longo dos últimos dias o registro acabou viralizando na internet e se tornou um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.

Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas em frente a uma máquina de garra em forma de ônibus. Duas mulheres começam a se agredir e um homem, que aparentemente acompanhava uma delas, se envolve na confusão e desfere socos na mulher.

Confusão generalizada

Depois que o primeiro homem se envolve na briga, outro se aproxima e tenta evitar que ele siga agredindo a mulher. Os dois então começam a trocar socos quando pessoas que estavam ao redor tentam separar a confusão.

Ao mesmo tempo que os homens brigam, agora no chão do corredor, as mulheres seguem se agredindo ao fundo até que um segurança do local chega para acalmar os ânimos. Mesmo com a presença do segurança e de outras pessoas tentando separar a briga, os homens e mulheres seguem se agredindo até que finalmente são separados. Segundo a publicação, umas das mulheres chegou até mesmo a utilizar o urso de pelúcia, que seria o motivo da briga, para bater na outra.

Após a intervenção do segurança, a polícia foi chamada até o local para esclarecer o ocorrido e um inquérito foi instaurado para investigar as causas da confusão. Até o momento, os envolvidos na briga não se manifestaram e as verdadeiras motivações seguem desconhecidas, assim como o destino do ursinho de pelúcia que teria motivado a confusão.