Os efeitos da ‘Superlua de Morango’ em cada signo do zodíaco

A “Superlua de Morango” aconteceu esta semana no signo de Sagitário e todos os signos podem sentir a influencia desta energia de transformação.

Confira como será para cada signo do zodíaco:

Áries

O foco se torna cuidar e curar a sua mente para poder avançar cada passo de uma vez. Aprenda mais sobre si mesmo com paciência.

Touro

A reflexão tomará a sua mente para ajudar a ver alguns assuntos de forma profunda. Saiba se preparar para fazer alguns cortes e compreender o que vale a pena.

Gêmeos

Ao olhar para a maneira em que seus relacionamentos se desenrolam, é possível compreender melhores passos e recomeços.

Câncer

A saúde e o autocuidado entram em foco, ajudando a encontrar certos equilíbrios para viver vida e relacionamentos mais saudáveis.

Veja mais: Os signos que se apaixonam como se fosse a primeira vez

Leão

A vontade de realizar e a criatividade ficarão em alta; saiba planejar e plantar as sementes com calma e tranquilidade.

Virgem

O seu lar e relacionamentos próximos entram em foco, marcando concretizações e a realidade sobre as situações; saiba o que deve ser finalizado ou os recomeços que valem a pena.

Libra

A conexão com as pessoas será mais intensa, mas também é preciso olhar para as próprias necessidades; equilíbrio é o melhor para todos.

Escorpião

Momento de completar ciclos e tirar alguns pesos dos ombros. Prepara-se para ter mais entendimento da sua proteção e evolução.

Sagitário

A conexão com sua identidade e o que quer pode aumentar, assim como a chance de descobrir caminhos que podem ser brilhantes.

Capricórnio

Hora de se nutrir e cuidar com o melhor, preparando-se para concluir algumas fases intensas e seguir o caminho de novos crescimentos.

Aquário

A visualização do que quer para o futuro o ajudará a tomar novos caminhos e sonhos; permita-se ser otimista e se sintonizar com suas aspirações.

Peixes

Este é um momento de colocar a cara no mundo, mas também de muita sensibilidade, que pede observação, calma e coragem de sentir a verdade de algumas questões.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!