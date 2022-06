‘WhatsApp GB Original’: os perigos de utilizar a versão não autorizada do app de mensagens

O WhatsApp continua apertando o cerco contra versões não autorizadas do app de mensagens. Se você recebeu o aviso “Temporariamente banido”, é provável que você esteja usando uma versão não compatível do app, ao invés da versão oficial, ou que exista uma suspeita de que você está coletando dados de usuários de maneira não permitida, prática também conhecida como extração.

Como detalhado pelo blog da plataforma, caso você não mude para a versão oficial do app após ser temporariamente banido, sua conta pode ser banida permanentemente do WhatsApp.

A extração é a prática de coletar de dados, em pequena ou grande escala, usando uma ferramenta manual ou automatizada, para qualquer fim proibido.

WhatsApp Plus e GB WhatsApp

Os aplicativos não compatíveis (como o WhatsApp Plus, GB WhatsApp e outros apps que dizem transferir suas conversas entre aparelhos diferentes) são versões modificadas do WhatsApp.

“Eles foram desenvolvidos por terceiros e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não é compatível com esses aplicativos porque não podemos validar as medidas de segurança implementadas por eles”, detalhou.

Como mudar para o app oficial do WhatsApp

Pode ser necessário fazer backup do seu histórico de conversas antes de mudar para o app oficial do WhatsApp e, dependendo do aplicativo não oficial utilizado, pode ser necessário transferir seu histórico manualmente.

Para encontrar o nome do app, toque em Mais opções > Configurações > Ajuda > Dados do aplicativo. Siga os passos correspondentes ao nome do app (WhatsApp Plus ou GB WhatsApp).

No Android, se você usa um app como o WhatsApp Plus ou GB WhatsApp, é recomendado salvar seu histórico de conversas antes de baixar o app oficial do WhatsApp. Confira outros detalhes aqui.

Com informações do blog do app