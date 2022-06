Os signos que mais sentirão os efeitos da ‘Superlua de Morango’

Em 14 de junho de 2022, a “Superlua de morango” ganha os céus e será no aventureiro signo de Sagitário. Isso significa que a Lua será cheia e está no seu ponto de maior proximidade da Terra, chamado de perigeu.

Já a relação com a fruta nasceu por motivos culturais, e não astronômicos, devido ao momento em que essa fruta amadurecia e as tribos indígenas dos Estados Unidos começavam a sua colheita.

Na astrologia, este é um momento de encarar certos desafios e promover algumas mudanças, mas será preciso autoconhecimento, moderação e sabedoria.

Confira os signos que sentirão intensamente esta energia:

Gêmeos

Existem mudanças poderosas ocorrendo, principalmente quando se trata de relacionamentos em geral. O funcionamento, reciprocidade e equilíbrio nos afetos passam a ser analisados com mais consciência, permitindo que o que é tóxico seja finalizado e aquilo que é positivo comece a dar novos avanços. Mais do que olhar apenas para o outro e para a situação da relação, é preciso também compreender os hábitos e dinâmicas próprias que já não trazem bem-estar. Corrija-se também e encontre a verdade em seu coração para seguir em frente!

Virgem

É hora de encarar a realidade que está mais próxima a você, na vida pessoal, familiar e lar. É um momento de superação e de encontrar equilíbrios para poder levar rotinas mais saudáveis e em frequência com os seus objetivos. Você pode agora realizar limpezas e mudanças importantes, além de curar ressentimentos e ir em busca da sua verdade de forma muito mais leve. Não ignore os problemas e resolva, pois este é o verdadeiro crescimento que você precisa.

Sagitário

Momento de tomar as rédeas da sua jornada e ter ainda mais consciência de qual é o seu papel nesta trajetória. Seja firme e compreenda sua própria identidade para entender suas necessidades. O que você quer e pensa deve ser importante e reconhecido; por isso, vá em busca da autorealização. Comece a ouvir mais a si mesmo e se conectar com as verdades que habitam em seu coração, mente e desejos. É hora de dar os passos e começar este novo caminho!

Peixes

Existem muito olhares em você agora e é importante compreender sua capacidade de se destacar positivamente; não tema e mantenha-se firme em seu caminho. Quem deseja mudar ou apenas transmitir ainda mais uma imagem de sucesso, pode tomar atitudes e ir em busca das realizações. Quem está na sombra de alguém pode ter a coragem para escapar e lutar para alcançar o destaque por seus méritos, deixando de se esconder.

