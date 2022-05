Os signos que nem sempre deixam o amor transparecer

Alguns signos do zodíaco podem ser um pouco mais fechados na hora de expressar o amor ou se tornam assim por algum motivo.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano é muito dedicado quando está apaixonado por alguém, mas ele pode não ser tão detalhista assim e se deixa levar por alguns impulsos que colocam o sentimento em dúvida. Por mais que esteja conectado com alguém, é difícil chegar em conversas mais profundas e apenas o tempo pode fazê-lo ser mais atento as demonstrações que importam para o outro.

Touro

O taurino pode ser muito intenso e determinado, o que é algo que o ajuda na conquista, mas pode complicar um pouco quando existem problemas. Ele constrói a confiança com cautela e pode se deixar levar em algumas teimosias que nublam os sentimentos. Com o tempo o romantismo e as abertura da outra pessoa começam a tocar mais seu coração e ele recupera a arte de deixar o sentimento transparecer.

Sagitário

O sagitariano é um signo livre, mas também muito romântico. Por isso, principalmente no inicio dos relacionamentos, ele pode ter momentos de independência e pouco olhar para o outro. A estabilidade é algo que certamente o irá assustar um pouco, mas se for verdadeiro, sair e entrar na zona de conforto será prazeroso e despertará seu lado afetuoso novamente.

Capricórnio

O capricorniano ama com todo o seu coração, mas aos poucos cada parte dele é conquistado. Por isso, este signo tende a ficar um pouco na defensiva e pode se distanciar emocionalmente em alguns momentos. A dedicação, comunicação e busca do outro o ajudam a se abrir mais sentimentalmente e demonstrar.

Peixes

O pisciano sempre será um dos signos mais deslumbrados e sensíveis quando o assunto é amor, mas ele também tem um mundo profundo de sentimentos a proteger. Quando se sentir inseguro, pode se apegar ao silêncio e criar algumas barreiras para não ficar vulnerável. O afeto e o trabalho na própria segurança é o que pode virar o jogo!

