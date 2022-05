Os signos que mais querem ser conquistados

This is Us - Temporada 1 THIS IS US - NBC (NBC/Ron Batzdorff/NBC)

Quando o assunto é flerte e conquista, alguns signos podem se dar muito bem. No entanto, eles gostam mesmo é de que a outra pessoa se importe com os detalhes e se esforce para construir o caminho até o seu coração.

Confira quais são esses signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano pode ser muito intuitivo para conquistar as pessoas e fazem isso, mas no fundo ele quer mesmo alguém que não tema demonstrar afeto e vontade para chegar em seu coração. Este signo tende a gostar do cortejo a moda antiga e o romantismo importa, mesmo que a conexão ainda seja mais superficial.

Virgem

O virginiano pode ser muito seguro de si, mas ele se sentirá ainda mais se alguém demonstra que está disposto a ir longe para conquistá-lo. Para ele que está acostumado a ir sempre atrás do que quer, o momento do romance se torna muito mais grato quando é possível relaxar e se sentir querido pelo outro. Sua expectativa pode aumentar bastante se ele for tratado melhor do que esperava.

Libra

O libriano adora o período da conquista e do flerte, pois está sempre contribuindo para que elet tudo vá cada vez mais longe. No entanto, este signo prefere ainda mais sentir que alguém está jogando todas as cartas, para fisgar seu coração. É importante que a pessoa seja sincera, pois o que ele menos gosta é de quem força a barra ou apenas usa a lábia.

Capricórnio

Nem sempre ele se abre e dá chance fácil, mas o capricorniano é capaz de se entregar muito mais quando alguém capricha na conquista. Ele gosta de ver gestos e esforços sendo feitos, podendo até mudar de ideia e se envolver mais do que imaginava. Este signo devolve, mesmo que do seu jeito, a sedução na mesma moeda.

