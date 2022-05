Os signos mais afetados com a entrada do Sol em Gêmeos

O Sol estará em Gêmeos entre 20 de maio e 20 de junho de 2022, marcando uma fase muito importante no qual a comunicação ajudará a seguir em frente e encontrar verdades poderosas.

Confira os signos que mais sentirão esta energia de forma intensa e descubra como agir da melhor maneira:

Virgem

A vida profissional estará cheia de novidades, mas também movimentos que esgotam um pouco. É hora de manter a vitalidade e pedir apoio se necessário para poder acessar as oportunidades que merece. Lembre-se de que contatos e uma boa comunicação fará toda a diferença, mas também é preciso manter a paciência e profissionalismo diante de desafios. Reconheça seus aliados e não os afaste mais!

Sagitário

A necessidade de intendência irá aflorar e pode complicar alguns relacionamentos; é hora de tomar decisões bem pensadas e colocar prós e contras em uma balança. Lembre-se que, algumas vezes, é preciso manter os pés no chão, mas isso não o impede de ir em busca de novas aventuras. Aproveite esta fase de sedução, carisma e inteligência a seu favor para poder ter bons resultados nas parcerias que marcam sua jornada. O novo pode chegar para quem está esperando!

Aquário

A vontade de se conectar com as pessoas e fazer a diferença nos círculos que integra aumenta consideravelmente. Lembre-se que é importante buscar este espaço e abraçar a diversão, mas também é ideal ter uma preocupação com excesso de ego. Para muitos, chega a coragem necessária para dar o primeiro passo em uma situação importante; não tema, principalmente se isso envolve aprofundar uma relação.

Peixes

Os sentimentos tendem a pegar em cheio nesta fase, principalmente quando se trata de assuntos do lar e relacionamentos próximos. Mantenha seu foco em equilibrar o emocional e aceite os momentos de melancolia para poder compreender o que realmente acontece. Para muitos, é o momento de voltar ao passado e iniciar um entendimento especial para seguir o futuro da melhor maneira. Algumas iniciativas devem ser tomadas!

