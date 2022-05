Entenda por que ‘homens quererem mais sexo que as mulheres’ é um mito sexual

O sexo é um elemento natural que contém diversas preferências, gostos, fetiches e propósito para os que possuem a vida sexual ativa. De fato, há muitas diferenças entre as vontades sexuais entre homens e mulheres.

Uma das diferenças, como por exemplo, é o gosto dos horários para realizar a atividade sexual. Os homens, de modo geral, possuem nível maior de testosterona no período da manhã, recebendo a excitação assim quando acorda.

No caso das mulheres, há um aumento no período da noite, tornando o sexo noturno como a melhor opção. Entretanto, ambos os casos podem variar assim como toda regra há uma exceção.

E, diferente do que muitos pensam, o desejo sexual maior pela parte de homens em relação às mulheres é um mito. Você sabia disso?

Por que homens quererem mais sexo do que as mulheres é um mito sexual?

De acordo com portal Psychology Today, a vontade maior dos homens por sexo em relação às mulheres ocorre frequentemente. Contudo, os casais que consultam terapeutas sexuais sobre esse assunto têm mostrado o contrário.

Um terço da metade dos casos, as mulheres são as que mais querem sexo frequente do que os homens. Isso nos leva a refletir sobre as variações nas preferências serem completamente comuns. O artigo até mesmo sugere assistir ao filme ‘Hope Spings’, estrelado por Meryl Streep e Tommy Lee Jones para se ter uma visão mais próxima dessa situação.

De fato, as diferenças de desejos sexuais são inevitáveis e variam de cada caso. E não há nada de errado com querer “sexo demais” ou “sexo de menos”. Cada um possui suas preferências e unicidade sexual e está tudo bem.

O importante é que dentro de uma relação, ambos respeitem as vontades e limites do outro para que o sexo seja prazeroso. Lembre-se: há diversos outros mitos sexuais que ainda são ditos por aí.