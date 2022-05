Sexo: Manhã versus noite; como encorajar seu parceiro a ter relações íntimas no seu horário preferido

Seja pelo período na noite ou da manhã, caso você possua vida sexual ativa, provavelmente há uma preferência de horários para fazer sexo.

No caso das mulheres, geralmente, a vontade ocorre no período da noite por uma série de fatores. O aumento no pico de testosterona feminino ocorre mais pelo período noturno. Já para os homens, isso acontece entre seis e nove horas da manhã, fazendo com que sua vontade seja maior nesse horário.

Claro que estamos falando de fatores hormonais em geral, mas como toda regra há uma exceção. Caso você e seu parceiro possuam preferências de horários diferentes, é interessante que ambos deem o braço a torcer de vez em quando.

Contudo, caso você queira incentivar seu parceiro a aderir sua preferência – e receber esse incentivo –, aqui estão algumas dicas traduzidas e adaptadas do portal Psychology Today.

Incentivo ao sexo matinal

1 – Concentre-se nos benefícios

Os homens, por exemplo, costumam a sentir mais apego emocional após o sexo matutino. Isso acontece porque o hormônio vasopressina aumenta, fazendo com que esse sentimento seja intensificado dentro dele.

Fazer sexo pela manhã é uma boa oportunidade para reafirmar os laços emocionais.

2 – Comece a ir de vagar

De acordo com a ginecologista e pesquisadora britânica Gabrielle Downey, a maior interferência no desejo feminino é sua imagem corporal. Sendo assim, passe algum tempo abraçando seu parceiro e se envolva nos elogios.

Caso você seja um homem, diga a ela que ama. Apoie no romantismo além da relação sexual. Dica de ouro, hein!

3 – Vá para cama mais cedo

Para ambos os sexos, privar-se do sono reduz os níveis de testosterona. Caso você queira um bom equilíbrio hormonal para estar disposto a fazer sexo pela manhã, durma o suficiente e evite o cortisol (hormônio do estresse).

Incentivo ao sexo noturno

1 – Assista esportes competitivos

De acordo com o artigo, pesquisas apontam que os sentimentos de agressão aumentam os níveis de testosterona. Caso ambos sejam fãs de esportes mais intensos e de adrenalina, é um ótimo impulsionador para o sexo noturno.

2 – Alimente a vontade durante o dia

Criar expectativas sobre estar juntos ao longo do dia é uma ótima opção. Enviar mensagens amorosas geram uma conexão emocional, por exemplo. Além disso, é um ótimo potencializador de testosterona para realizar a atividade íntima durante a noite.

3 – Façam exercícios juntos ao final da noite

Exercícios intensos também aumentam os níveis de testosterona. Mesmo que ambos cheguem cansados de seus trabalhos, vale tirar um tempinho para se exercitar. Além de refletir na saúde física, a disponibilidade para fazer sexo também aumentará. A excitação permanece mais fácil nos trinta minutos após o exercício.