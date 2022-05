Sexo matinal versus noturno: Os que os homens e as mulheres preferem?

Estamos acostumados a ver a discussão sobre sexo matinal versus sexo noturno há tempos. Geralmente, as mulheres ficam de um lado – preferindo o período da noite –, enquanto homens acordam excitados, enxergando a manhã como seu melhor momento.

Veja mais: Querendo experimentar o “sexo violento”? Confira algumas coisas que você precisa saber antes

Por que isso acontece? É necessário estar ciente de três pontos. Para entender, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

1 – Diferença de testosterona

Geralmente, os homens possuem um pico de testosterona entre seis e nove horas da manhã. É aquele momento em que a ereção acorda junto dele para “dar bom dia”. No caso das mulheres, há uma quantidade diária menor de testosterona pela manhã, sendo aumentada no período noturno.

Este é um dos detalhes que determinam os “horários comercias” refletidos no desejo sexual de ambos os gêneros.

2 – Diferença nos ciclos hormonais

25 a 50% do diferencial diário podem ser experimentados pelos homens na testosterona pela manhã, convertendo-se em um desejo enorme por sexo. Para as mulheres, as mudanças significativas na testosterona não ocorrem todos os dias, mas mensalmente.

As mulheres possuem o maior aumento na testosterona no meio do mês durante a ovulação. Contudo, não é tão intenso como ocorre com os homens.

3 – Limpeza

Diversas mulheres preferem estar limpas antes das relações sexuais. Pensar na possibilidade de fazer sexo com o hálito matinal e o suor da noite anterior, pode afastá-la ainda mais do desejo pela relação íntima na manhã.

Em relação aos homens, este pensamento pode ser o último a passar por sua cabeça. Até então, a proximidade calorosa do corpo relaxado da pessoa com quem dormiu fará com que ele nem pense sobre isso.

Quem sai ganhando?

Não há como um ganhar se o outro perder. Em uma relação de amor e respeito, é importante que você agrade seu parceiro de vez em quando e vice e versa. Está tudo bem possuir suas preferências de horários para fazer sexo. Contudo, ambos precisam estar dispostos.

Afinal, se vocês se amam, não será um sacrifício dar o braço a torcer de vez em quando.