Estudo mostra a relação do abacate com a prevenção de doenças

O abacate é uma fruta muito saborosa, utilizada para o preparo de vitaminas e receitas, como o guacamole. Porém, além do ótimo sabor, a fruta também pode ser benéfica para a saúde. Esse estudo publicado no Journal of the American Heart Association sugere que comer abacate pode ajudar a prevenir diferentes tipos doenças cardiovasculares, responsável por 32% das mortes mundiais, de acordo com a Organização das Nações Unidas (OMS).

Durante o estudo, os pesquisadores analisaram os históricos médicos de um período 30 anos de mais de 62 mil mulheres e quase 48 mil homens nos Estados Unidos que possuíam doenças cardíacas, câncer ou derrame. Removendo os fatores externos, eles determinaram que pessoas que consumiam abacate regularmente teriam um risco 16% menor de doença cardiovascular e um risco 21% menor de doença cardíaca coronária (que afeta as artérias).

Quantidade ideal

Conforme apontado pelo site Nova Mulher, do grupo Metro, a porção indicada para que haja benefícios equivale a ½ (meio) abacate ou ½ (meia) xícara de abacate, ou aproximadamente 80 gramas. O número foi definido pela autora do estudo, Lorena Pacheco.

Já Cheryl Anderson, presidente do Conselho de Epidemiologia e Prevenção da Associação Americana do Coração, diz: “embora nenhum alimento seja a solução para uma dieta saudável rotineiramente, este estudo é a prova de que os abacates têm benefícios potenciais para a saúde”.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não solucionar problemas relacionado à saúde. Em caso de sintomas ou dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos ou inicie uma dieta sem a prescrição de um especialista.

