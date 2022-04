Barrinha de cereal para cortar efeito do álcool é novo lançamento da Ambev

A partir desta quarta-feira até o final do mês de abril, o folião que estiver passando pelos desfiles das escolas de samba no Anhembi, em SP, ou na Sapucaí, no Rio, vão ganhar gratuitamente barrinhas de cereal da Ambev que retarda os efeitos do álcool.

As barrinhas chamadas de On By Beats, da marca Beats, é um projeto piloto do Smart Drinking Lab, reduzem em até 24% a absorção do álcool pelo corpo, segundo testes realizados no Brasil e no Canadá.

A estreia do produto será feita no carnaval e em algumas festas particulares em São Paulo e no Rio de Janeiro. O sabor que será oferecido para o público na fase de teste é o de amendoim com aveia.

A gerente institucional da Ambev Anna Paula Alves esclareceu que o produto combina efeitos de alimentos com ingredientes com potencial de retenção do álcool e que já existe produtos parecidos sendo vendido nos Estados Unidos e em outros países.

“Queremos testar a aptidão do consumidor brasileiro para um produto com essas características. Nos Estados Unidos, por exemplo, o produto já vem fazendo sucesso em eventos e festivais, mas, no Brasil, é algo inédito”, disse. “O grande objetivo é oferecer opções, ferramentas e produtos que auxiliem os nossos consumidores a moderarem, e nada melhor que contar com a tecnologia para potencializar essa jornada de equilíbrio”, esclareceu.

O conceito da barrinha é criar um antídoto para o próprio produto que a Ambev vende, mas especialistas alertam que se a marca não conseguiu fortalecer a ideia de moderação, as pessoas podem passar a usar o produto para poder beber mais.