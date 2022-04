Tontura constante: essas são as 7 causas mais comuns Imagem: Freepik (Seva Levitsky)

Você sofre diariamente com crises de tontura mas não sabe do que se trata? Saiba que existe diversas causas para o problema, desde questões mais simples relacionadas ao ouvido, como labirintite, até coisas mais séries, como diabetes, anemia ou até problemas cardíacos.

Veja a seguir as 7 causas mais comuns relacionadas à tontura e como tratá-la de acordo com o site Tua Saúde.

1. Labirintite

A sensação de vertigem e falta de equilíbrio pode ser causada pela labirintite, uma inflamação no labirinto do ouvido. Acomete mais os idosos, mas pode ocorrer em qualquer idade, principalmente em em pessoas muito estressadas ou que têm histórico de infecções respiratórias frequentes.

2. Doença de Menière

Esta é uma condição rara, que afeta a parte interna do ouvido. É comum sentir a sensação de tudo está rodando. a doença de Menière também causa perda auditiva para algumas frequências, o que pode ser confirmado com o exame de audiometria.

3. Hipoglicemia

A taxa de açúcar baixa no sangue, que pode surgir com mais frequência em pessoas que possuem diabetes, pode causar tonturas e mal-estar, além de sensação de queda, suores frios, tremores ou falta de força.

4. Alterações da pressão arterial

Tanto a pressão baixa como também a pressão alta podem gerar tontura, porém o sintoma é mais recorrente na primeira situação, quando os valores estão em 90 x 60 mmHg ou menos.

5. Anemia

Tontura e mal-estar é um sintoma clássico de anemia, que ocorre quando existe uma diminuição na quantidade de hemoglobina no sangue, fazendo com que reduza a quantidade de oxigênio e nutrientes no corpo. Além da tontura, é comum ainda o aparecimento de outros sintomas, incluindo palidez, fraqueza e cansaço excessivo.

6. Problemas no coração

Isso ocorre pois o órgão têm dificuldade para bombear sangue para o corpo. Outros sintomas também podem ser comuns como dor no peito, inchaço nas pernas e falta de ar, por exemplo.

7. Uso de medicamentos

O uso constante de alguns medicamentos, como remédio para convulsões, antidepressivos, anti-hipertensivos ou sedativos, podem causar efeitos como tonturas e a sensação de fraqueza.

Assista ao vídeo a seguir e veja como acabar com as tonturas e crises de vertigem:

ATENÇÃO!

Para tratamentos assertivos, procure um médico e converse sobre os sintomas. Em hipótese alguma faça o uso de medicamentos se ma prescrição de um especialista.

LEIA MAIS:

O protetor solar realmente previne rugas? Dermatologista dá a resposta definitiva

Esta é a lista de alimentos ‘proibidos’ no período da noite se você quer dormir melhor

Estes são os alimentos capazes de melhorar a saúde mental e trazer alegria