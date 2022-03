Os signos que mantém a calma e saem ganhando esta semana

A segunda semana de março de 2022 começou e alguns signos do zodíaco irão ganhar muito mais se agirem com cautela e calma.

Confira quais são:

Áries

Momento de decisões de pensar no conjunto também, mas sem deixar de se priorizar. Tenha cuidado com as palavras e use a calma para abrir portas valiosas. É hora de perdoar e deixar alguns impulsos agressivos no passado. Conecte-se com seu lado afetuoso para compreender e nutrir melhor as relações.

Touro

Tudo evoluirá bem se você ter calma. Lembre-se que os acontecimentos podem alterar a rotina e causar mudanças, mas é preciso ter confiança. Controle as tensões e não deixe passar nenhum detalhe. Novos compromissos e promessas são avaliados.

Gêmeos

Hora de ter calma diante de oportunidades repentinas ou para esperar o melhor. Tudo é possível quando a iniciativa é tomada. Os planos mudam a seu favor quando você não se iguala a pessoas conflitivas e começa a perdoar para seguir em frente.

Câncer

Hora de manter a calma e cautela para observar, principalmente no amor. Use a intuição, especialmente com pessoas mais jovens. Lembre-se que é melhor viver uniões sentimentais verdadeiras e no tempo certo, sem se precipitar.

Confira mais: A fortaleza da mulher de cada signo do zodíaco

Leão

Lembre-se de não deixar a tensão tomar conta e ter esperança para que tudo seja resolvido. A vida pessoal começa a passar por mudanças importantes e é importante se manter com cautela para ser reconciliador e não conflituoso. Os resultados serão muito melhores.

Virgem

Se organize e se acalme; portas irão se abrir, mas é preciso colocar os pés no chão. Planeje e ative as energias positivas se abrindo para novos ciclos. Apenas a tranquilidade pode ajudar em momentos de decisão ou eventos importantes.

Libra

Mantenha a calma e paciência para tomar decisões. Não vibre de forma negativa e tenha mais atenção com quem está próximo. Lembre-se que comportamentos tóxicos, envolvendo vícios, não contribuirão positivamente; cuide-se mais.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!