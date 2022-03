Sem dúvida, enviar corações no aplicativo de mensagens WhatsApp é algo muito comum e simples, podendo expressar muitos sentimentos.

E são muitas as variedades de corações no app de mensagens para os usuários, com cores e formatos especiais.

No entanto, muitos não sabem o real significado dos emojis, como detalhado em um texto publicado pelo site República.gt.

O verdadeiro significado por trás dos emojis de coração no aplicativo WhatsApp

As cores diferentes e outros pequenos detalhes podem gerar ambiguidade sobre a real definição.

Pensando nisso, confira o verdadeiro significado por trás dos emojis de coração no aplicativo WhatsApp.

Crédito (Reprodução)

Coração vermelho: é o emoji clássico que significa expressões de amor ou romance.

Coração laranja: relacionado ao amor entre dois amigos.

Coração amarelo: está relacionado ao amor puro e sincero em uma amizade amizade.

Coração verde: geralmente é usado em temas relacionados ao amor em ecossistemas.

Coração azul: relacionam com confiança e segurança. Também é usado em tópicos relacionados à água.

Coração roxo: tem a ver com um amor proibido ou escondido.

Coração negro: representa tristeza e dor.

Coração Branco: é usado para amor e carinho entre as pessoas.

Coração marrom: é usado para expressar o sentimento de pertencimento e de afirmação de identidade racial.

Coração partido: muito utilizado e se refere à ruptura de um sentimento.

Dois corações cor de rosa, um maior que o outro: usado para mostrar que o amor está no ar.

Dois corações cor-de-rosa giratórios: é usado para dar sentido ao amor entre duas pessoas.

Coração batendo: usado para representar a emoção de alguma situação.

Coração em crescimento: é usado para demonstrar o crescimento do sentimento-

Coração com estrelas: está relacionado ao brilho que representa um sentimento nas pessoas.

Coração Flechado: usado para o amor entre um casal.

Coração com fita: é uma caixa em forma de coração que geralmente é usada em momentos de amor e amizade.

No app, ainda existem os outros três emojis de coração: com fogo (significa um amor forte), com faixa (em reparação) e com um pingo abaixo (significa exclamação de coração).

Texto com informações do site República.gt