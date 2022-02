Carnaval em casa: 4 dicas de limpeza pós-festa

Mais uma edição do tradicional carnaval vai precisar ocorrer em casa. Isso não impede que o bloco ‘unidos dos sofá' seja uma verdadeira festa, com muita diversão, alegria e claro, bagunça. É óbvio que todo mundo fica ansioso para para dançar e curtir na sala de casa, mas também é preciso pensar no pós-festa.

Remover glitter, serpentina, lavar a louça, entre outras coisas, são tarefas que não podem ficar para depois, porque senão o cansaço vem e aí, como diria um dos hits do carnaval dos últimos anos, a arrumação acontece ‘só depois do carnaval’. Para que isso não aconteça, a seguir você confere 4 dicas de limpeza pós festa da influenciadora Luanna Rodrigues.

Para se livrar da serpentina

As serpentinas e os confetes são verdadeiros símbolos do carnaval, trazendo a alegria presente na festa. “Se não tem carnaval sem serpentina, o ideal é concentrar o uso do produto em um único local da casa, facilitando o momento da limpeza”, comenta Luanna.

Ela indica que a limpeza seja feita logo após o momento festivo, para que a sujeira não se espalhe para outros cômodos. “Após a brincadeira, junte tudo em um cantinho. Se der pra recolher na hora, melhor ainda. Esse tipo de produto costuma grudar e enroscar no pé, facilitando a locomoção da sujeira pela casa”.

Para facilitar, ela indica o uso de uma boa vassoura e pá. “Uma vassoura de qualidade resolve qualquer problema. O ideal é sempre se atentar se o modelo escolhido é ideal para o piso em que será utilizado. A limpeza se torna mais efetiva e o produto é dura por muito mais tempo”.

Adeus, glitter!

As pessoas costumam ter uma relação de amor e ódio com esse produto pois, a princípio, ele é um item indispensável para brilhar nos bloquinhos, seja na rua em casa, mas depois que a diversão acaba, é capaz de encontrar glitter espalhado até o carnaval do ano seguinte! “Sempre falo que se puder evitar o glitter, evite. É o tipo de item que impregna pela casa e pode demorar meses para retirá-lo 100% dos ambientes”, diz a influenciadora.

Se você não quer dispensar esse item clássico, alguns produtos podem te ajudar na limpeza do corpo e da casa. “Para roupas e estofados, indico o uso de rolos adesivos. Eles serão bastante efetivos na remoção do glitter. Já se o material se espalhou pelo chão, o mop pode ser um bom aliado na hora da limpeza”.

Espuma

Um item que também caiu nas graças e nas mãos do povo é a espuma colorida, mas é preciso todo cuidado com esse material. “Além de ter efeitos nocivos à pele e aos olhos, o item pode deixar pisos escorregadios. Por isso, a dica é fazer uma higiene completa do espaço onde a brincadeira for feita”, aponta Luanna.

Louça? Não deixe para depois do carnaval

Está preparando uns bons drinks para a família durante a folia de carnaval? Não deixe a louça acumular! Outra dica é não dividir copos talheres e pratos, por isso a limpeza imediata é importante. “Acaba sujando mais louça, porém é mais seguro. Mas se cada um lavar o seu, não pesa pra ninguém e o dono da casa pode curtir numa boa também”, finaliza a influenciadora.

