Mechas azuis: conheça a nova tendência compartilhada pela filha de Angelina Jolie

Nunca é tarde para mudar o visual, não é mesmo? E, se você ama ficar ligado nas tendências que os famosos trazem, o destaque recente vai para a filha de Angelina Jolie. Quer saber mais?

Zahara Jolie Pitt sempre foi conhecida por inovar com seu cabelo e aparência. Agora, com a primavera se aproximando nos Estados Unidos, a adolescente resolveu transformar seu visual de acordo com a época.

Mechas azuis: a nova tendência

Recentemente, Angelina e a filha, Zahara, de 17 anos, foram clicadas por um paparazzi saindo do Foxtail Salon em Los Feliz, onde residem em Los Angeles.

Desta vez, a filha de Jolie foi clicada combinando um jeans escuro rasgado com um top cinza sem mangas e um cardigã branco.

Além do look, ela estava fabulosa com seus longos cabelos trançados, complementados por mechas azuis que se destacaram completamente e definiram uma nova tendência nesta temporada.

Angelina Jolie também mantém um look clássico: ela prefere usar e combinar roupas de cores neutras em todos os momentos. Dessa vez, ela vestiu uma calça skinny preta, com sandália baixa marrom e um maxi casaco bege.