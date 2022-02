Isso é o que acontecerá se o seu cachorro comer chocolate

Embora muitos tenham conhecimento, nem todos sabem que não é recomendado dar chocolates a cachorros e isso porque quando esta situação ocorre, este alimento age de maneira totalmente tóxica no organismo do seu pet.

E, para reforçar esta informação, recentemente, o subsecretário de saúde do Porto Rico, Félix Rodríguez Schmidt, fez um apelo e trouxe mais detalhes: “devemos evitar que os cães comam chocolate, dada a toxicidade desse alimento nos caninos. A razão é muito simples, o corpo do cão é incapaz de metabolizar adequadamente um componente que o chocolate chamou de teobromina. Seu consumo pode causar sintomas leves, mas também pode custar sua vida”, afirmou.

Além do relato de Félix, Wilma Rivera, que é diretora do Escritório Estadual de Controle Animal (OECA), ressaltou que determinados fatores podem agravar a situação de saúde do seu animal caso ele consuma chocolate, dentre eles: a quantidade ingerida e, sua sensibilidade à teobromina, o tamanho do animal, entre outros.

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Caso note que seu pet comeu chocolate, é importante levá-lo imediatamente ao médico veterinário, mesmo que não apresente sintomas de complicações em sua saúde.

Não esqueça também que além da alimentação regular com ração, alternativas só podem ser oferecidas se recomendadas por um profissional especializado.

(Com Metro Puerto Rico).