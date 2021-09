Casa do Ursinho Pooh está recebendo reservas por R$ 550 a diária

Casa da árvore do Ursinho Pooh está disponível no AirBnb.

Se toda vez que você assistia ao desenho do Ursinho Pooh você queria se transportar para aquele universo, agora você pode. A casa de Pooh está disponível para reservas pelo AirBnb e foi criada para comemorar o 95º aniversário da criação do ursinho pelo escritor A. A. Milne.

“O ‘Bearbnb’ é uma experiência única que traz o charme de Pooh à vida para os fãs, ao mesmo tempo em que homenageia as aventuras originais que foram importantes para muitas pessoas por 95 anos”, disse Kim Raymond, artista de Walt Disney por 30 anos, em um comunicado do Airbnb.

A casa acomoda quatro pessoas, com uma cama de casal e duas camas menores no sótão em cima, de acordo com a página de reservas no AirBnb. A casa está localizada na Floresta Ashdown em Nutley, Inglaterra, que foi a inspiração para o Bosque dos Cem Acres.

Por $ 105 dólares por noite (cerca de R$ 550 reais), até quatro hóspedes podem fazer uma excursão guiada pelo Bosque dos Cem Acres original, desfrutar de refeições inspiradas na culinária local e jogar Poohsticks na Ponte Poohsticks, de acordo com a lista. (Poohsticks é um jogo em que os jogadores jogam varas de uma ponte rio acima em um corpo de água corrente e vêem quem sai primeiro debaixo da ponte).